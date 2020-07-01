迟来的F1首秀让拉蒂菲更感轻松

本周一刚刚度过25岁生日的拉蒂菲，是2020赛季唯一的新人，他将代表威廉姆斯首次参加F1大奖赛。然而由于原本的揭幕战澳大利亚大奖赛临阵取消，加拿大人为他的首秀足足多等了3个半月。

拉蒂菲的上一场比赛，是去年在阿布扎比的F2收官战。2月底的巴塞罗那测试中，他对今年的威廉姆斯FW43赛车建立了一定的了解。在漫长的等待里，他保持了F1官方虚拟大奖赛的全勤。此后，随着加拿大和英国逐渐“解封”，他驾驶卡丁车来保持状态。

”在我的第一场比赛里，我要做的就是对任何事情做好准备，一步接一步，快些适应速度，” 拉蒂菲在奥地利参加个人首场比赛前表示，“我没有心存幻想。我将第一次参加F1比赛，有很多要学习。比计划等了更久的事实不会改变任何事情。”

拉蒂菲获得了2019赛季F2的年度亚军。而过去两年里，他先后六次在大奖赛周末的第一节自由练习里驾驶了F1赛车，而且在上赛季担任威廉姆斯的替补车手。因此，他对比赛周末的流程并不陌生，包括接受媒体采访和其他车队安排的市场活动。

虽然空场进行的奥地利大奖赛不是这位加拿大车手原先想象中的首秀场景，但特殊的环境让他感到轻松一点。

“激动的情绪依然很高涨，但老实说，3月份我去澳大利亚的时候更加激动，”威廉姆斯新人表示，“我认为只是因为之后发生的所有事情，推迟了那么久，而且还不确定今年我们还能比赛。”

“非常了解奥地利这条赛道应该对我有帮助。这是我赛车以来唯一每年都比赛过的赛道。澳大利亚原本对我是一条有待发现的新赛道，而且很不容易。

”另一个可能积极的地方是，现场没有媒体、观众、合作伙伴或赞助商，我能够在驾驶赛车时更专注。一个F1比赛周末除了驾驶和工程会议之外，是有那么多其他事情。我认为在奥地利没有那么多事情，可能是环境更轻松点。”

拉蒂菲的队友是去年的新人乔治·拉塞尔。2018年拉塞尔赢得F2年度冠军的那个赛季，俩人也在赛道上进行过较量。

加拿大人补充表示：“在成绩和期望方面，我认为此时此刻要预测任何事情都太早。 我需要看一下赛车的竞争力处于什么位置。我知道我的队友乔治会在前几场比赛里占优势，但是我想在我能过做的地方向他施压。"