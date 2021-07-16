进军F1使命面前，周冠宇要为“自己热爱的事情”做到最好

两周前的奥地利大奖赛期间，周冠宇代表Alpine车队参加了第一节自由练习。顺利完成这次出场后，又缩短了他与大奖赛发车区的距离。

目前周冠宇已经基本锁定了申请F1超级驾照的资格——只需要再一次成功的FP1出场或2021年F2赛季完成，距离达到40分标准只差1分。可以理解的是，Alpine车队方面正积极为他寻找参加2022赛季的机会，而中国小将十分确定地表示明年不会再参加F2。

当被Motorsport中文网问及面对国内的巨大期待，如今进军F1是否成为他“必须达成的任务”，周冠宇表示他已经为此奋斗了一生，无论如何都会全力去争取。

“总的来说，这倒不是我必须要实现的，因为每个人都有他们自己的梦想，”他说道。

“有很多问题：你能否实现（进入F1）。当然我会争取实现这个目标，我认为我是有史以来最接近实现这个梦想的（中国车手），但那会有难度，因为F1的席位是那么有限。”

“但这是我在我的整个赛车生涯里努力的，特别是过去两年。今年对我来说超级重要的是迈出另一步，我会全力以赴。希望，无论别人是否感到骄傲，我只是做着我热爱的事情，我会争取做到我自己最好的。”

当前F1车手市场情况微妙，因为多位车手的2022赛季命运悬而未决，一旦有了定数，或许引起连锁反应。虽然周冠宇所在的Alpine车队目前没有使用其引擎的客户车队，但仍在与一些车队磋商，威廉姆斯成为其中之一。

“当前每个人都非常努力地帮助我找到席位，”周冠宇表示。“我也非常努力地争取拿下（F2）总冠军，希望这会让事情容易一点。”

本周三，Alpine学院总监米亚·沙里兹曼在接受采访时，再次重申了帮助旗下年轻车手进军F1，是法国制造商的目标，尽管其自己车队2022赛季的两个席位属于费尔南多·阿隆索和埃斯特班·奥康。

“我们的目标是让周冠宇以及其他车手代表我们加入F1车队——从学院升入F1，”沙里兹曼表示。“现在并不是没有机会，我们仍在为之努力。从学院的角度来说，要让这些年轻车手参加F1，无论与Alpine或者其他车队，这仍是下一步要实现的。时机方面，让我们拭目以待。”

本周末F2在银石赛道迎来本赛季第四个比赛周末，周冠宇在积分榜上拥有5分的优势。比起英国大奖赛全面向公众开放，让中国小将更高兴的，是两年来他的家人第一次到现场看他比赛。

“本赛季有很多等待的时间，但是很高兴回到F2，尽管巴库到银石这段间隙里我们挺忙，”周冠宇说到。“银石是我最喜欢的赛道之一。我们车队在这里表现都挺强，所以期待着把我们在巴库损失的积分，在这里夺回来。本周末我的家人都在这里，这是两年来头一次，所以希望有一个好的周末。”