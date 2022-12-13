《运气》展示你从未见过的前F1掌门人伯尼·埃克莱斯顿

载入语音播放

最近，随着Netflix关于特定主题的影片频繁引起热烈反响，纪录片正成为当下的主流。因此，一部由英国电影学院奖得主、电影《塞纳》的编剧兼制片人曼尼什·潘迪（Manish Pandey )带来的最新作品将非常切合时宜地于圣诞节期间在Discovery+和其他国际平台上映。

在统治F1超过40年后，伯尼·埃克莱斯顿于2017年正式“退位让贤”，转由Liberty Media开启了这项运动的统治之路。然而现在，92岁的伯尼拥有了自己的“发言权”。作为这部由潘迪编剧和导演的新八集纪录片的唯一主角，伯尼讲述了自己从1950年到2017年决定性一天的故事。那一天，Liberty Media新任的F1首席执行官切斯·凯利向他下达了“逐客令”，结束了其超过35年的F1掌门生涯。

该系列剧有着令人难以置信的丰富档案，包括1950年以来的一些惊人镜头，以及伯尼亲临银石现场的第一场大奖赛的场景。作为F1的掌门人，伯尼是一个沉默寡言的人，但在影片中，他是绝对的核心人物，似乎对于自己的故事仅仅乐乐到。他的见解时而令人捧腹，时而又非常悲伤。

本剧集在前几段涵盖了50年代，60年代和70年代，不可避免地讲述多位车手的死亡事件。在F1早期，赛车和赛道的安全性严重不足的事实令人熟悉而沮丧。在过去的几十年里，霍桑、科林斯、林特、塞维特和维伦纽夫诸多等伟大名字相继殒命赛道。而伯尼在推动安全方面发挥了自己的作用，特别是在20世纪80年代掌管这项运动期间，他任命西德·沃金斯教授为F1的医疗主管，并赋予他权力。

讲述“幕后交易”无疑是伯尼最擅长的，因为那是他的惯用手段之一。由于几乎不可能用档案资料来说明这些轶事，制片人想出了一个优雅的解决方案，那就是运用漫画风格的动画。这听起来很俗气，但实际上效果绝佳。

尽管如此，档案研究人员还是运用了障眼法，采用了一段比赛推广方将一叠现金交给伯尼的视频。后者将现金整齐地放在自己的公文包里，并感谢他们的合作。在伦敦沃伦街路边二手车交易的画面也非常震撼，那也是伯尼作为生意人起家的地方。

同时，该系列片必须结合历史上最大规模的F1视频档案以及赛车场景，以呈现一些亮点，就如我们在《塞纳》中所见的那样。20世纪80年代，国际汽联主席让-马利•巴勒斯特雷曾与伯尼争夺F1的控制权，并在《塞纳》中扮演主角。这次，他再次被描绘成一个自负的小丑，在一些精彩幽默和尴尬的场景中被伯尼玩转于股掌之间。

制片方还为自己设置了一个不小的挑战，那就是邀请伯尼担任该剧的主要叙述者，让整个故事完全通过他个人的视角来展现。此外，包括格拉汉姆·希尔，科林·查普曼等这项运动历史上各年代的其他领军人物也都发表了讲话，但仅仅取自当代采访的片段。

但这确实效果显著。在主要的叙事元素中，伯尼被设定在一个明亮的、全白色的环境中，直视镜头，他的脸被照亮，所以所有坑洼的轮廓都清晰可见，无处可藏，他的脸讲述了一个平行的故事，有情绪，有遗憾，有很多幽默，也有翻老账的挖苦。

伯尼曾经几次由于针对普京和萨达姆的争议性声明而误打误撞上了新闻头条。但这部影片并不是为了博取眼球，而显然是留给他年幼的儿子埃斯的一份遗产。埃斯比伯尼小89岁，因此不太可能亲自从父亲的嘴中了解关于他的详细故事。但现在通过影片，我们都能对此耳熟能详。

许多传记作家和电影制作人都想讲述伯尼的故事。而潘迪显然在正确的地点、正确的时间采用了正确的想法，而伯尼正在以一种所有与他在F1中共事过的人都难以想象的方式敞开心扉。

当然，正如目前很多人正在热议的纪录片一样，在这里我们只看到了主角的那一面。但对于任何对F1感兴趣的人来说，关于这项运动如何成为一项每年20亿英镑的业务和世界上最具影响力的体育赛事之一，这部影片还将填补诸多空白。

《运气》可以从2022年12月起观看

英国地区：华纳兄弟Discovery

北欧、波兰、波罗的海、荷兰：Viaplay

日本、西班牙、德国、奥地利、瑞士：DAZN

南美洲：ESPN LATAM

其他地区：Facebook/LuckyTVSeries