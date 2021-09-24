迈阿密首场大奖赛确认于2022年5月上演

迈阿密将成为明年首度加入F1赛历的最新赛事，届时将按其计划在赛程上占据第二季度的一个时间窗口。

这场比赛将在迈阿密海豚美式橄榄球队的主场Hard Rock体育场附近举行，赛道是专门修建的，被称为迈阿密国际赛车场（Miami International Autodrome）。目前，建设工作进展顺利。

下个月，世界汽车运动理事会将确定下赛季23场比赛的F1赛历。而本周四，迈阿密比赛的组织者宣布，该站F1首秀将在5月6-8日举行。

迈阿密将是下赛季在美国举行的两场比赛中的第一场，第二场则是一年一度在得克萨斯州奥斯汀的美洲赛道举行的大奖赛，那场比赛将在明年第四季度举行。

"我们一直在努力设计赛道，希望能同时兼顾精彩的比赛和特别的车迷体验。"迈阿密大奖赛的执行合伙人汤姆·贾芬凯尔表示。

"大家对迈阿密大奖赛有着巨大的热情和强烈的期待，我们很高兴能够确定日期，这样大家就可以开始制定计划了。"

自2017年Liberty Media收购F1以来，迈阿密的加入是一个重要里程碑。

Photo by: Liberty Media

这家总部设在美国的集团一直打算增加更多比赛城市，并且就迈阿密站

的赛事举办问题进行了数年的谈判。

迈阿密大奖赛首席执行官理查德·克里根表示："我的脑海中不曾有怀疑，F1社区和世界各地的赛车爱好者将对明年5月（迈阿密大奖赛）的景象感到惊喜。”

"赛道建设进展已达到预期效果。目前，我们已经与F1确认了比赛日期，我们可以很快地跟进，为大家公布更多赛道体验的细节，那将使迈阿密成为赛历上相当吸引人的比赛。”

"迈阿密已经承接过超级碗和迈阿密公开赛等赛事，并创造了令人难忘的体验。我们期待迎接一项全新的全球性体育赛事。"

5月初通常是为欧洲赛事开启所保留的传统时间，如今迈阿密的比赛占据这个档期，意味着将由其结束赛季早期的飞行赛事，然后休整两周，F1回到欧洲进行西班牙大奖赛。

根据明年赛历，西班牙和摩纳哥将为背靠背比赛。而由于摩纳哥将改为传统的三天周末制比赛，后勤挑战将得到一定的缓解。

翻译/Chloe