迈阿密大奖赛SQ：维斯塔潘轻松拿第一，梅赛德斯双车提前出局

与两周前上海的冲刺赛排位赛受下雨干扰不同，本赛季第二场冲刺赛排位赛在迈阿密晴好的条件下进行。尽管当天看起来有些磕磕盼盼，但积分榜领头羊维斯塔潘顺利进入SQ3后仍然对其他车手具有一定优势，并且以1分27.641秒居榜首。

莱克勒克因为在此前的自由练习阶段开始不久后赛车失控，并且没能返回维修区，只跑了三圈就提前收工。冲刺赛排位赛一开始，他就第一个驶上赛道，试图尽可能了解赛车的状况。在这样的情况下，摩纳哥人仍然一路进入到最后阶段，并且在时间上只落后维斯塔潘0.108秒，而这正好阻止了红牛包揽冲刺赛第一排发车位。而塞尔吉奥·佩雷兹相差莱克勒克0.12秒，排在第三位。

丹尼尔·里卡多成为大黑马，驾驶RB赛车取得了第四的发车，将与佩雷兹分享第二排。法拉利的卡洛斯·塞恩斯名列第五，将同迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷共享第三排的位置。两辆阿斯顿·马丁赛车包揽了第四排，其中兰斯·斯特罗尔以0.04秒的微弱差距，稍稍位于费尔南多·阿隆索身前。第五排则由迈凯伦的兰多·诺里斯和哈斯车手尼科·霍肯博格分享。

SQ2最后，两辆处于淘汰区的梅赛德斯双双遇到了麻烦，先是刘易斯·汉密尔顿蹭到了围墙，随后乔治·拉塞尔也没能在最后一圈里提高时间，止步于第11和12位。一同出局的还有埃斯特班·奥康、凯文·马格努森和角田裕毅。

Alpine的皮埃尔·加斯利是SQ1里最后一个在赛道上的车手，但处于淘汰区的他没能改进个人时间，排在第16位，无缘进入下一阶段。与法国人一同淘汰的还有索伯和威廉姆斯的四辆赛车。

SQ1开始之后，周冠宇的单圈表现不俗，但最后时刻当其他有淘汰风险的车手仍在做飞驰圈时，他却在车库里没有出场，错过了再提高个人时间的机会，仅名列第17位，但在队友瓦尔特利·博塔斯身前。

亚历山大·阿尔本在最后一圈里出错，直接切过逃生区域，这使得他在排名上落到了最后一位。相对的，主场比赛的洛根·萨金特名列第19位，第一次在排位赛阶段里排名高于自己的威廉姆斯队友。

冲刺赛排位赛结束后，博塔斯因为在SQ1里影响了皮亚斯特雷做飞驰圈而被罚退后三个发车位置，从而将从最后一位开始比赛。