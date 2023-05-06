迈阿密大奖赛FP3：维斯塔潘独占鳌头，中上游胶着
红牛车手马克斯·维斯塔潘在迈阿密大奖赛周末迄今为止保持着无法撼动的地位，尽管第三节自由练习里中上游异常胶着。
在为排位赛做准备的最后一个阶段练习里，绝大部分赛车都直接用软胎出场进行轻油量的模拟。
维斯塔潘开场做出1分28.963秒高居第一，塞尔吉奥·佩雷兹以1分29.266秒暂列第二，但很快查尔斯·莱克勒克跑出1分29.057秒超过墨西哥人。
当摩纳哥人在第二圈提高到1分28.626时，维斯塔潘在第二圈又做出1分27.969秒，而且无论其他车手如何进步，只是没有人能真正威胁到积分榜领头羊，包括有着相同赛车的佩雷兹。荷兰人在下半段又做了第三个飞行练习圈，一举提高到1分27.535秒。墨西哥人的最后一次尝试，定格在1分28.050秒，依然相差队友0.5秒之多。
法拉利的两位车手也在计时器归零前做了最后一次飞驰练习。莱克勒克成为第二个打破1分28秒大关的车手，虽然这让他再次攀升到佩雷兹身前，但还是相距维斯塔潘0.4秒。卡洛斯·塞恩斯则落后墨西哥人0.075秒，排在第四。
随着赛道条件不断改善，整体单圈时间也持续进步，Alpine、阿尔法·罗密欧、哈斯车手开始跃居前十。这意味着在晚冲线的车手，可能更容易提高排名，结果造成了前四名之外的时间榜出人意料的混乱。第五六名被两辆Alpine赛车占据。埃斯特班·奥康和皮埃尔·加斯利在前半段一直用中性胎练习，并且时间令人经验。而最后奥康与加斯利的个人最快时间只有0.021秒的差别。
在他们身后的是阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯，并且也只落后加斯利不到0.03秒，前一天下午撞车的尼科·霍肯博格在重返赛道后，紧随芬兰人，排名第八。值得一提的是，对于今年以哈斯正式车手身份回归的德国人来说，是第一次在迈阿密赛道上作战。威廉姆斯的亚历山大·阿尔本则位居第九，把梅赛德斯乔治·拉塞尔挤到第十，而凯文·马格努森更是只以0.001秒排在英国人身后。
事实上从第五名的奥康到第14位的兰斯·斯特罗尔，十名车手都在0.3秒的范围内，费尔南多·阿隆索和刘易斯·汉密尔顿位于第12、13位。周冠宇则在加拿大人身后，有0.3秒的差距。中国小将做了四个飞行练习圈，但不同程度地遭遇转向过度和转向不足问题。
考虑到赛道状况进化的速度，以及中游赛车竞争力的提升，本周末的排位赛或有意料之外的局面发生。
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