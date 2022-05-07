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Formula 1 / 迈阿密大奖赛 自由练习报告

迈阿密大奖赛FP3：佩雷兹力压莱克勒克居首，梅赛德斯突感挣扎

塞尔吉奥·佩雷兹在迈阿密大奖赛最后一个练习阶段做出全场标杆，梅赛德斯则失去周五良好的节奏。

迈阿密大奖赛FP3：佩雷兹力压莱克勒克居首，梅赛德斯突感挣扎
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相比周五练习，周六的气温相差无几，但赛道上风力更大。前10分钟过后，昨天因为液压系统故障而错过第二节练习的维斯塔潘，用中性胎做出1分31.355秒占据时间榜第一，领先争冠对手莱克勒克0.351秒。

不过在接近15分钟时，Alpine车手埃斯特班·奥康在前一天塞恩斯发生事故的14号弯里撞上护墙，导致阶段被红旗中断了13分钟。

在阶段还剩余33分钟时，赛道重新开放。大多数车手换上软胎后为排位赛做最后的准备。不过很长一段时间里，维斯塔潘的时间没有被打破。直到还剩15分钟时，莱克勒克用本周末最软配方的轮胎，把个人时间提高到1分30.981秒，比荷兰人快了0.3秒之多，不过俩人所用的轮胎不用。

接近最后10分钟，两辆红牛赛车都带着软胎出场。先前用硬胎练习的塞尔吉奥·佩雷兹以1分30.699秒攀升到莱克勒克身前，但很快维斯塔潘也取得了进步，而且做出一圈1分30.649秒，以0.05秒的微弱优势抢到了队友身前。

进入最后5分钟，赛道状况迅速进化，众多车手相继提高了个人的时间。佩雷兹跑出了1分30.304秒，再次上升到第一。在他身后，维斯塔潘快马加鞭，已经在第一阶段过后刷紫，但是在通过13号弯时轧路肩过多，让赛车跳起，但他幸运地及时在护墙前刹停。

当荷兰人错过刷新全场最快时间时，莱克勒克再次提高，但还是与佩雷兹相差0.1秒。墨西哥人就此拿下本阶段的最快时间，但两辆红牛赛车被摩纳哥人分开。

最后时刻更多车手纷纷刷新时间，Alpine的费尔南多·阿隆索做出第四快的时间，落后维斯塔潘0.4左右。而在他身后是阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔和哈斯车手米克·舒马赫。周五第二节练习里撞墙的卡洛斯·塞恩斯在本阶段里没有跟上莱克勒克的节奏，相差0.6秒之多，仅仅排名第七位。

主场作战的哈斯成为唯一两辆赛车进入前十的中游车队。凯文·马格努森以第八名完成了排位赛前的准备工作。而威廉姆斯的亚历山大·阿尔本继第一节练习后，再次跻身前世，而且位于迈凯伦的兰多·诺里斯之前。

AlphaTauri车手角田裕毅以不到0.1秒无缘前世，兰斯·斯特罗尔比日本车手仅仅慢了0.006秒，而丹尼尔·里卡多排在第13名。

周五损失了大量时间的瓦尔特利·博塔斯，驾驶阿尔法·罗密欧C42赛车在大部分时间里展示出不俗的单圈竞争力，一度以1分31.890秒冲进了前三。但之后他没有改进自己的时间，最后落到了第14位。

周五练习里赛车有所起色的梅赛德斯，在最后一个练习阶段里突然挣扎于轮胎温度，而且W13在直道上再次出现了严重的弹跳。当其他赛车纷纷在最后几分钟里提速时，刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔无法提高，最后滑落到第15和17名。另一名AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利介于两位梅赛德斯车手中间。

同样对轮胎有所挣扎的还有阿尔法·漏米藕的周冠宇，他以第18名结束本场练习。尼古拉斯·拉蒂菲则在所有做出计时圈的车手中垫底。

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 21 1'30.304  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 23 1'30.498 0.194
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 20 1'30.649 0.345
4 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 18 1'31.036 0.732
5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 24 1'31.049 0.745
6 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 19 1'31.050 0.746
7 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 24 1'31.172 0.868
8 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 20 1'31.227 0.923
9 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 14 1'31.501 1.197
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 18 1'31.594 1.290
11 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 24 1'31.659 1.355
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 22 1'31.665 1.361
13 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 19 1'31.728 1.424
14 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 26 1'31.885 1.581
15 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 20 1'31.890 1.586
16 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 18 1'31.901 1.597
17 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 19 1'31.924 1.620
18 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 16 1'32.051 1.747
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 16 1'32.376 2.072
20 France Esteban Ocon Alpine Renault 3    
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