迈阿密大奖赛FP3：佩雷兹力压莱克勒克居首，梅赛德斯突感挣扎

载入语音播放

相比周五练习，周六的气温相差无几，但赛道上风力更大。前10分钟过后，昨天因为液压系统故障而错过第二节练习的维斯塔潘，用中性胎做出1分31.355秒占据时间榜第一，领先争冠对手莱克勒克0.351秒。

不过在接近15分钟时，Alpine车手埃斯特班·奥康在前一天塞恩斯发生事故的14号弯里撞上护墙，导致阶段被红旗中断了13分钟。

在阶段还剩余33分钟时，赛道重新开放。大多数车手换上软胎后为排位赛做最后的准备。不过很长一段时间里，维斯塔潘的时间没有被打破。直到还剩15分钟时，莱克勒克用本周末最软配方的轮胎，把个人时间提高到1分30.981秒，比荷兰人快了0.3秒之多，不过俩人所用的轮胎不用。

接近最后10分钟，两辆红牛赛车都带着软胎出场。先前用硬胎练习的塞尔吉奥·佩雷兹以1分30.699秒攀升到莱克勒克身前，但很快维斯塔潘也取得了进步，而且做出一圈1分30.649秒，以0.05秒的微弱优势抢到了队友身前。

进入最后5分钟，赛道状况迅速进化，众多车手相继提高了个人的时间。佩雷兹跑出了1分30.304秒，再次上升到第一。在他身后，维斯塔潘快马加鞭，已经在第一阶段过后刷紫，但是在通过13号弯时轧路肩过多，让赛车跳起，但他幸运地及时在护墙前刹停。

当荷兰人错过刷新全场最快时间时，莱克勒克再次提高，但还是与佩雷兹相差0.1秒。墨西哥人就此拿下本阶段的最快时间，但两辆红牛赛车被摩纳哥人分开。

最后时刻更多车手纷纷刷新时间，Alpine的费尔南多·阿隆索做出第四快的时间，落后维斯塔潘0.4左右。而在他身后是阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔和哈斯车手米克·舒马赫。周五第二节练习里撞墙的卡洛斯·塞恩斯在本阶段里没有跟上莱克勒克的节奏，相差0.6秒之多，仅仅排名第七位。

主场作战的哈斯成为唯一两辆赛车进入前十的中游车队。凯文·马格努森以第八名完成了排位赛前的准备工作。而威廉姆斯的亚历山大·阿尔本继第一节练习后，再次跻身前世，而且位于迈凯伦的兰多·诺里斯之前。

AlphaTauri车手角田裕毅以不到0.1秒无缘前世，兰斯·斯特罗尔比日本车手仅仅慢了0.006秒，而丹尼尔·里卡多排在第13名。

周五损失了大量时间的瓦尔特利·博塔斯，驾驶阿尔法·罗密欧C42赛车在大部分时间里展示出不俗的单圈竞争力，一度以1分31.890秒冲进了前三。但之后他没有改进自己的时间，最后落到了第14位。

周五练习里赛车有所起色的梅赛德斯，在最后一个练习阶段里突然挣扎于轮胎温度，而且W13在直道上再次出现了严重的弹跳。当其他赛车纷纷在最后几分钟里提速时，刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔无法提高，最后滑落到第15和17名。另一名AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利介于两位梅赛德斯车手中间。

同样对轮胎有所挣扎的还有阿尔法·漏米藕的周冠宇，他以第18名结束本场练习。尼古拉斯·拉蒂菲则在所有做出计时圈的车手中垫底。