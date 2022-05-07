迈阿密大奖赛FP2：拉塞尔代表梅赛德斯居首，维斯塔潘赛车遇故障

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相比气温比较高的第一节练习，进入第二阶段后，赛道温度相比之前下降到44摄氏度。

前一节里最快的莱克勒克在前10分钟过后，用中性胎做出自己在本阶段里第一个飞驰练习时间1分31.131秒，上升到时间榜第一。不过，他的法拉利队友卡洛斯·塞恩斯以相同轮胎刷出了1分30.964秒，回到了头名。

但是不久之后，塞恩斯在通过高速的13号弯时失去了对赛车尾部的控制，导致他撞上护墙并且提前结束全天的工作。而这是他连续三个比赛周末发生撞车。赛会出示红旗，以便清理停下的法拉利赛车。

经过12分钟的等待后，车手们直接用软胎出场进行排位赛单圈冲刺模拟。刘易斯·汉密尔顿用本周末最软配方轮胎做出1分30.179秒后前进到第一位，但莱克勒克很快跑出一圈1分30.044秒后回到了头名。

来到迈阿密，梅赛德斯对W13启用了巴林测试之后最大的升级，看起来海豚跳问题相比前四场比赛有明显的改善。在第一节练习里以不到0.1秒屈居第二的拉塞尔，延续了良好的状态，成为第一个打破1分30秒大关的车手。而他的单圈时间定格在1分29.938秒，就此攀升到莱克勒克之前。

此后处于前几名的车手都转入了长距离模拟，意味着拉塞尔的时间没有受到冲击，一直占据第一名直到本阶段结束，而且比莱克勒克快了0.106秒。

红牛的塞尔吉奥·佩雷兹做出了全场第三快的时间——1分30.150秒，把汉密尔顿挤出了前三。但这已经是本赛季开始至今，梅赛德斯度过的最好的一个自由练习阶段。

相比之下，在法拉利提前损失了一辆赛车的同时，红牛同样遭遇挫折。维斯塔潘在第一节练习里轻微蹭墙之后，车队出于谨慎为他更换了变速箱，使得他直到塞恩斯引发的红旗时段过后才出场。然而荷兰人刚刚驶上赛道，就向车队报告转向问题，让他只能以低速行驶，正好在向左90度的11号弯挡到了阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。

维斯塔潘缓慢地驶回了车房，而且右后轮刹车冒出了火苗。红牛表示赛车遭遇了液压系统故障，而荷兰人此后没有返回赛道。

余下的时间里，威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲在“假码头区”过后停下赛车，导致了第二面红旗。起初加拿大人询问车队他的左后轮是否拴好，随后失去了传动系统。虽然他找到一处与护墙间隙较近的地方停车，但赛会仍然出示红旗，短暂地中断练习。而本阶段进入尾声时期，阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔和哈斯的凯文·马格努森先后在赛道上打转，幸好都避免了与护墙或其他赛车的碰撞。

最终的时间榜上，Alpine车手费尔南多·阿隆索名列第五，相差第四名的汉密尔顿0.2秒。迈凯伦的兰多·诺里斯以第六名完成全天的工作，在他身后是AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。

在瓦尔特利·博塔斯需要修复赛车而没有出场的情况下，周冠宇承担起了阿尔法·罗密欧的数据收集工作。在总共跑了23全后，中国小将排在第七——也是他新秀赛季开始以来最好的自由练习结果，位于另一名Alpine车手埃斯特班·奥康之前。前十名的最后一位被哈斯的格努森占据。塞恩斯在撞车前用中性胎做出的时间滑落到第11名。