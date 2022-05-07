Tickets
登入
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Tickets
Download your apps
© 2022 Motorsport Network. 保留所有权
TV Jobs Watch Shop Tickets
Previous / 迈阿密大奖赛FP1：莱克乐克最快，拉塞尔以微弱差距紧随其后 Next / 拉塞尔“不明白”梅赛德斯W13在迈阿密周五的提速
Formula 1 / 迈阿密大奖赛 自由练习报告

迈阿密大奖赛FP2：拉塞尔代表梅赛德斯居首，维斯塔潘赛车遇故障

乔治·拉塞尔在迈阿密大奖赛第二节自由练习中，力压查尔斯·莱克勒克做出最快时间，马克斯·维斯塔潘遭遇液压问题。

迈阿密大奖赛FP2：拉塞尔代表梅赛德斯居首，维斯塔潘赛车遇故障
载入语音播放

相比气温比较高的第一节练习，进入第二阶段后，赛道温度相比之前下降到44摄氏度。

前一节里最快的莱克勒克在前10分钟过后，用中性胎做出自己在本阶段里第一个飞驰练习时间1分31.131秒，上升到时间榜第一。不过，他的法拉利队友卡洛斯·塞恩斯以相同轮胎刷出了1分30.964秒，回到了头名。

但是不久之后，塞恩斯在通过高速的13号弯时失去了对赛车尾部的控制，导致他撞上护墙并且提前结束全天的工作。而这是他连续三个比赛周末发生撞车。赛会出示红旗，以便清理停下的法拉利赛车。

经过12分钟的等待后，车手们直接用软胎出场进行排位赛单圈冲刺模拟。刘易斯·汉密尔顿用本周末最软配方轮胎做出1分30.179秒后前进到第一位，但莱克勒克很快跑出一圈1分30.044秒后回到了头名。

来到迈阿密，梅赛德斯对W13启用了巴林测试之后最大的升级，看起来海豚跳问题相比前四场比赛有明显的改善。在第一节练习里以不到0.1秒屈居第二的拉塞尔，延续了良好的状态，成为第一个打破1分30秒大关的车手。而他的单圈时间定格在1分29.938秒，就此攀升到莱克勒克之前。

此后处于前几名的车手都转入了长距离模拟，意味着拉塞尔的时间没有受到冲击，一直占据第一名直到本阶段结束，而且比莱克勒克快了0.106秒。

红牛的塞尔吉奥·佩雷兹做出了全场第三快的时间——1分30.150秒，把汉密尔顿挤出了前三。但这已经是本赛季开始至今，梅赛德斯度过的最好的一个自由练习阶段。

相比之下，在法拉利提前损失了一辆赛车的同时，红牛同样遭遇挫折。维斯塔潘在第一节练习里轻微蹭墙之后，车队出于谨慎为他更换了变速箱，使得他直到塞恩斯引发的红旗时段过后才出场。然而荷兰人刚刚驶上赛道，就向车队报告转向问题，让他只能以低速行驶，正好在向左90度的11号弯挡到了阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。

维斯塔潘缓慢地驶回了车房，而且右后轮刹车冒出了火苗。红牛表示赛车遭遇了液压系统故障，而荷兰人此后没有返回赛道。

余下的时间里，威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲在“假码头区”过后停下赛车，导致了第二面红旗。起初加拿大人询问车队他的左后轮是否拴好，随后失去了传动系统。虽然他找到一处与护墙间隙较近的地方停车，但赛会仍然出示红旗，短暂地中断练习。而本阶段进入尾声时期，阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔和哈斯的凯文·马格努森先后在赛道上打转，幸好都避免了与护墙或其他赛车的碰撞。

最终的时间榜上，Alpine车手费尔南多·阿隆索名列第五，相差第四名的汉密尔顿0.2秒。迈凯伦的兰多·诺里斯以第六名完成全天的工作，在他身后是AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。

在瓦尔特利·博塔斯需要修复赛车而没有出场的情况下，周冠宇承担起了阿尔法·罗密欧的数据收集工作。在总共跑了23全后，中国小将排在第七——也是他新秀赛季开始以来最好的自由练习结果，位于另一名Alpine车手埃斯特班·奥康之前。前十名的最后一位被哈斯的格努森占据。塞恩斯在撞车前用中性胎做出的时间滑落到第11名。

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 18 1'29.938  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 21 1'30.044 0.106
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 19 1'30.150 0.212
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 18 1'30.179 0.241
5 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 20 1'30.372 0.434
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 20 1'30.535 0.597
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 20 1'30.547 0.609
8 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 24 1'30.860 0.922
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 20 1'30.861 0.923
10 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 19 1'30.921 0.983
11 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 9 1'30.964 1.026
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 23 1'31.208 1.270
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 23 1'31.260 1.322
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 23 1'31.393 1.455
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 21 1'31.587 1.649
16 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 23 1'31.631 1.693
17 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 21 1'31.710 1.772
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 14 1'32.913 2.975
19 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1    
20 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 0    
VIEW FULL RESULTS
shares
comments
迈阿密大奖赛FP1：莱克乐克最快，拉塞尔以微弱差距紧随其后
Previous article

迈阿密大奖赛FP1：莱克乐克最快，拉塞尔以微弱差距紧随其后
Next article

拉塞尔“不明白”梅赛德斯W13在迈阿密周五的提速

拉塞尔“不明白”梅赛德斯W13在迈阿密周五的提速
Load comments

Latest news

法拉利承认对于将支出控制在预算帽内已“束手无策”
Formula 1 Formula 1

法拉利承认对于将支出控制在预算帽内已“束手无策”

周冠宇坦言摩纳哥救车瞬间“相当吓人”
Formula 1 Formula 1

周冠宇坦言摩纳哥救车瞬间“相当吓人”

莱克勒克为痛失摩纳哥主场胜利感到“受伤”
Formula 1 Formula 1

莱克勒克为痛失摩纳哥主场胜利感到“受伤”

比诺托：莱克勒克在摩纳哥从第一变第四是法拉利判断出错
Formula 1 Formula 1

比诺托：莱克勒克在摩纳哥从第一变第四是法拉利判断出错

Subscribe to our newsletter
The Motorsport.com app
Series
Motorsport Network
Contact us
© 2022 Motorsport Network. 保留所有权