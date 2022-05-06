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Formula 1 / 迈阿密大奖赛 自由练习报告

迈阿密大奖赛FP1：莱克乐克最快，拉塞尔以微弱差距紧随其后

查尔斯·莱克乐克做出迈阿密赛道有史以来第一个F1阶段标杆时间，而仍在尝试解决赛车问题的梅赛德斯由乔治·拉塞尔以0.04秒的微弱差距紧随其后。

迈阿密大奖赛FP1：莱克乐克最快，拉塞尔以微弱差距紧随其后
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F1历史上第一场迈阿密大奖赛拉开了周末的序幕。在垫场赛还没有进行过的情况下，F1赛车率先驶上围绕迈阿密海豚主场修建的接到赛道。与此同时，经过赛道方的紧急处理，前一天部分开裂的沥青表面也已经重新凝固。

面对全新的赛道，所有车手都想在一个小时里尽可能多地适应赛道，而随着赛道条件进化，单圈时间不断降低。

当两辆红牛赛车在整个阶段里只用了软胎时，法拉利则以中性胎开始，在半程过后换上更软的轮胎。不过，卡洛斯·塞恩斯用软胎做单圈练习时出现了锁死，导致左前轮胎留下了平斑。之后他换回了中性胎。而莱克乐克在换上软胎后连续两圈不得不在第二计时段放弃。不过，在本阶段还剩不到3分钟时，摩纳哥人终于跑出了一圈1分31.098秒，并且一举上升到头名。

马克斯·维斯塔潘在还剩5分钟左右时提前离开赛车，当时他用软胎做出的1分31.277秒还排在第一位，但是很快被拉塞尔超越。

本周末红牛没有带任何新套件来到迈阿密，而法拉利只是启用了一款为新赛道准备的尾翼，而梅赛德斯用到了新的鼻翼端板、尾翼和襟翼，希望能为解决困扰多时的海豚跳问题找到更明确的方向。

与红牛一样，梅赛德斯在第一个阶段只用了本周末最软配方的轮胎。拉塞尔多次刷出接近时间榜领头羊的单圈时间，并且一度在莱克乐克跑出全场最快时间前，以一圈1分31.169秒短暂地处于第一位。

维斯塔潘的队友塞尔吉奥·佩雷兹在最后时刻也取得进步，但相差荷兰人0.024秒屈居第四。因为损耗了软胎，塞恩斯最后只能继续用中性胎进行单圈练习。他最终停留在时间榜第六，落在AlphaTauri的皮埃尔·加斯利之后。

威廉姆斯的亚历山大·阿尔本成为本周末开始后的大黑马，一度排在第二位，尽管最后以第七结束本阶段。

而当拉塞尔取得积极的成果时，刘易斯·汉密尔顿对W13赛车的感觉仍然稍显不如队友，仅仅排名第八，而且两辆赛车之间有将近0.8秒的差距。而凯文·马格努森和丹尼尔里卡多位列前十名的最后两位。

阿尔法·罗密欧的周冠宇在前半段做了适应性练习后，在后半段进行了单圈飞驰模拟。他用软胎跑出1分33.020秒的个人最快时间，位列第13位，排在兰多·诺里斯和费尔南多·阿隆索身后。他的队友瓦尔特利·博塔斯在前半程里表现良好，但在阶段过半后在7号弯对赛车失去控制，尾部撞上了护墙，并且导致了短暂的红旗。芬兰人最终落到了第17名。

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 26 1'31.098  
2 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 23 1'31.169 0.071
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 14 1'31.277 0.179
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 22 1'31.301 0.203
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 27 1'31.498 0.400
6 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 25 1'31.528 0.430
7 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 20 1'31.854 0.756
8 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 23 1'31.956 0.858
9 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 20 1'32.559 1.461
10 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 21 1'32.592 1.494
11 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 26 1'32.615 1.517
12 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 31 1'32.884 1.786
13 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 23 1'33.020 1.922
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 24 1'33.024 1.926
15 France Esteban Ocon Alpine Renault 27 1'33.417 2.319
16 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 23 1'33.576 2.478
17 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 13 1'33.773 2.675
18 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 27 1'34.043 2.945
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 20 1'34.945 3.847
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 27 1'35.637 4.539
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