迈阿密大奖赛FP1：莱克乐克最快，拉塞尔以微弱差距紧随其后

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F1历史上第一场迈阿密大奖赛拉开了周末的序幕。在垫场赛还没有进行过的情况下，F1赛车率先驶上围绕迈阿密海豚主场修建的接到赛道。与此同时，经过赛道方的紧急处理，前一天部分开裂的沥青表面也已经重新凝固。

面对全新的赛道，所有车手都想在一个小时里尽可能多地适应赛道，而随着赛道条件进化，单圈时间不断降低。

当两辆红牛赛车在整个阶段里只用了软胎时，法拉利则以中性胎开始，在半程过后换上更软的轮胎。不过，卡洛斯·塞恩斯用软胎做单圈练习时出现了锁死，导致左前轮胎留下了平斑。之后他换回了中性胎。而莱克乐克在换上软胎后连续两圈不得不在第二计时段放弃。不过，在本阶段还剩不到3分钟时，摩纳哥人终于跑出了一圈1分31.098秒，并且一举上升到头名。

马克斯·维斯塔潘在还剩5分钟左右时提前离开赛车，当时他用软胎做出的1分31.277秒还排在第一位，但是很快被拉塞尔超越。

本周末红牛没有带任何新套件来到迈阿密，而法拉利只是启用了一款为新赛道准备的尾翼，而梅赛德斯用到了新的鼻翼端板、尾翼和襟翼，希望能为解决困扰多时的海豚跳问题找到更明确的方向。

与红牛一样，梅赛德斯在第一个阶段只用了本周末最软配方的轮胎。拉塞尔多次刷出接近时间榜领头羊的单圈时间，并且一度在莱克乐克跑出全场最快时间前，以一圈1分31.169秒短暂地处于第一位。

维斯塔潘的队友塞尔吉奥·佩雷兹在最后时刻也取得进步，但相差荷兰人0.024秒屈居第四。因为损耗了软胎，塞恩斯最后只能继续用中性胎进行单圈练习。他最终停留在时间榜第六，落在AlphaTauri的皮埃尔·加斯利之后。

威廉姆斯的亚历山大·阿尔本成为本周末开始后的大黑马，一度排在第二位，尽管最后以第七结束本阶段。

而当拉塞尔取得积极的成果时，刘易斯·汉密尔顿对W13赛车的感觉仍然稍显不如队友，仅仅排名第八，而且两辆赛车之间有将近0.8秒的差距。而凯文·马格努森和丹尼尔里卡多位列前十名的最后两位。

阿尔法·罗密欧的周冠宇在前半段做了适应性练习后，在后半段进行了单圈飞驰模拟。他用软胎跑出1分33.020秒的个人最快时间，位列第13位，排在兰多·诺里斯和费尔南多·阿隆索身后。他的队友瓦尔特利·博塔斯在前半程里表现良好，但在阶段过半后在7号弯对赛车失去控制，尾部撞上了护墙，并且导致了短暂的红旗。芬兰人最终落到了第17名。