迈阿密大奖赛FP1：维斯塔潘慢热但仍占头名

本赛季连续第二个冲刺赛周末里，迈阿密大奖赛首次采用冲刺赛赛制。整个周末唯一一次60分钟练习时段仅仅开始8分钟，法拉利车手查尔斯·莱克勒克在出16号弯时赛车打转掉头后，停在了狭窄路段的中间导致堵车。摩纳哥人试图摆正赛车但多次尝试无法成功，赛会把原本的黄旗改为红旗，导致练习被中断8分钟。

赛道重新开放之后，所有车手都抓紧出场执行车队的测试项目。已经连续两年在迈阿密获胜的维斯塔潘在后直道末端的17号弯锁死，只能从逃生区域掉头回赛道。

阶段过半时，驾驶另一辆法拉利赛车的卡洛斯·塞恩斯用硬胎跑出的1分29.346秒排在时间榜第一。塞尔吉奥·佩雷兹在用中性胎的情况下以一圈1分33.127秒排名第二，刘易斯·汉密尔顿用中性胎做出的1分29.759秒，让他处于第三。

周冠宇在前半小时里驾驶索伯C44赛车只用中性胎练习，他做出的一圈1分30.267秒，让他排在乔治·拉塞尔身后列第五。此后，迈凯轮的奥斯卡·皮亚斯特雷换上硬胎后，以一圈1分29.692秒前进到第三。兰多·诺里斯用相同配方轮胎先进步到1分29.798秒，随后再度把个人时间提升到1分29.495秒，并且攀升至第二。不过，英国车手遭遇“助力转向协助不对称”问题，车队为他紧急做了调整，但需要在练习阶段结束后才能彻底解决。

进入最后十多分钟，不少车手换上软胎进行单圈冲刺模拟。经过连续多圈的冲刺、冷却、冲刺后，维斯塔潘跑出1分28.595秒，让他在整个阶段里第一次升至头名，但没有受到其他车手的挑战。

与荷兰人单圈时间最接近的，是皮亚斯特雷做出的1分28.700秒，仍有0.105秒的差距。而塞恩斯与澳大利亚“二年级生”仅仅相差0.011秒，排在第三位，塞恩斯则落后西班牙对手0.073秒屈居第四。

阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔以第五名完成本节练习，而佩雷兹以0.051秒之差紧随其后。汉密尔顿用软胎做出的时间相差队友0.3秒，让他排在第七。随后是RB的角田裕毅，而两名Alpine车手埃斯特班·奥康和皮埃尔·加斯利分列第九十位。

丹尼尔·里卡多比第十位的加斯利只慢了0.003秒，让他刚好被挡在前十名之外，在他身后的是哈斯的凯文·马格努森和明年将投奔索伯的尼科·霍肯博格。亚历山大·阿尔本位于第14位。

周冠宇在还剩15分钟时带着软胎出场，最终跑出本阶段里个人最快的时间1分29.445秒，并以第15名、比队友瓦尔特利·博塔斯排名高两位的结果完成练习。诺里斯较早用软胎跑出的时间则滑落到第16位，挤在两位索伯车手之间。

本周末法拉利为SF24赛车启用了带上蓝色条纹的特殊涂装，但莱克勒克出师不利，仅仅完成了三圈。另一位阿斯顿·马丁车手费尔南多·阿隆索专注于车队的工作项目，只排在第19位。除了法拉利之外，另一支总部设在意大利的车队RB也启用了特别版本的涂装。