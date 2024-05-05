迈阿密大奖赛：诺里斯利用安全车击败维斯塔潘首次获胜

本场比赛之前，诺里斯15次登上领奖台。而迈凯伦在迈阿密对赛车进行了大升级后，竞争力进一步提升。不过，排位赛中仍然是马克斯·维斯塔潘以令人信服的优势夺得杆位。

57圈的比赛开始后，红牛车手稳稳地领先进入一号弯，一切看起来都在他的掌控之中。第23圈时，赛道上一处标志杆脱落，赛会打出了虚拟安全车信号，但仅仅持续了1分钟左右。维斯塔潘在此期间完成了他从中性胎到硬胎的唯一一次进站。

同期，第五位发车的诺里斯在开场圈下滑一位，不过他一直仅仅跟在塞尔吉奥·佩雷兹身后，而且一直没有进站。

转折点出现在诺里斯开始比赛的第29圈，他身后冲凯文·马格努森和洛根·萨金特在3号弯争夺中相撞，主场作战的美国车手赛车打转后停下退赛，赛会立即发出了安全车信号。迈凯伦车手就此得到绝佳的进站机会，在领先第二名维斯塔潘31秒的情况下回到维修区换上硬胎，并且顺利地继续处于领跑位置。

安全车在第32圈结束时离开，维斯塔潘试图在一号弯向诺里斯发起攻击，但是没有成功，而且迈凯伦车手很快跑出了一秒间距。并且利用新6圈的轮胎优势不断扩大领先优势。眼看着无法接近对手，维斯塔潘向车队报告说赛车有转向不足问题。

诺里斯成功地一路领跑后，第一次率先冲过挥舞的格子旗，在参加了110场正赛后终于赢得了大奖赛胜利。这也是迈凯伦自2021年蒙扎之后，首次获得比赛胜利，也是六年前他从F2毕业之后第一次尝到胜利的滋味。

维斯塔潘最终落后7.6秒完赛，20场比赛里以来第一次在比赛中被其他车手击败。法拉利的查尔斯·莱克勒克霍得第三名。

比赛仪式，一号弯争夺里上演惊险的一步。第四位发车的佩雷兹刹车太迟，险些撞上第一个过弯的队友尾部，而他直冲出赛道回来的过程中又几乎与两辆法拉利赛车发生碰撞。与此同时，同样从第三排发车的奥斯卡·皮亚斯特雷发车迅猛，直接前进到第三，此后他又超过莱克勒克。但是，澳大利亚人无法真正接近维斯塔潘，直到被甩出3秒的距离。莱克勒克没有拼命追击，而是在第19圈进站之前才追到一秒内。安全车之后，莱克勒克没有机会赶上维斯塔潘，落后2.3秒完赛。

安全车之后，卡洛斯·塞恩斯一直在与皮亚斯特雷较劲。比赛重新开始后，俩人在11号弯争夺时车轮相碰，但神奇地没有打转，但西班牙人被逼到了赛道外。他不断在无线电里投诉对手的行为。此后俩人处于激烈的缠斗中，一直到第40圈，法拉利车手从17号弯内线超越了迈凯伦赛车，但后轮带到了后者的鼻翼。澳大利亚人不得不进站更换。虽然西班牙人以第四名完成比赛，但是赛会干事要对事件进行调查。

佩雷兹在幸运地避免一号弯大撞车后，试图至少追到前三名。第17圈，他成为用中性胎发车的前六名中第一个进站的车手——换上硬胎。安全车一出现，红牛立即将他召回并再次换上中性胎。此后，他一直受到刘易斯·汉密尔顿施加的压力。

七届世界冠军是用硬胎发车的四位车手之一，但在安全车出现之前刚好完成唯一一次进站。而RB车队的角田裕毅则利用安全车的机会进站，连续超过了汉密尔顿和乔治·拉塞尔。但比赛恢复后，汉密尔顿只用了两圈就超过日本车手。随后，他猛追佩雷兹，而且得到了车队的允许，可以激活更多动力。然而，墨西哥人利用前车留给他的DRS进行防守，成功在梅赛德斯车手之前完赛，而第六名已经是汉密尔顿本赛季开始以来个人最好的完赛成绩。角田则名列第七，领先第八名的拉塞尔。

排位赛仅仅名列第15位的费尔南多·阿隆索用硬胎开始比赛。虚拟安全车出现时，他换上了中性胎，并且在安全车期间留在赛道上，这让他跻身前十名。最后阶段，西班牙人超过了轮胎衰竭的Alpine车手埃斯特班·奥康，为阿斯顿·马丁收获了两个积分。法国人虽然下降了一个名次，但帮助车队拿到了本赛季的第一分。

尼科·霍肯博格的比赛策略受到安全车的影响，尽管他在后半段全力追赶，但还是相差奥康1秒钟止步于第11位。在他身后的是皮埃尔·加斯利。皮亚斯特雷因为与塞恩斯的事故，不得不从最后一位开始追赶。迈凯伦方面一度告诫他不要在追赶中引发安全车，因为诺里斯正在逼近胜利。尽管如此，澳大利亚人还是成功完成了多次超越，包括在最后一圈倒数第二个弯超过周冠宇。

兰斯·斯特罗尔同样在最后几圈里不断提升名次，并且在赛道上第13个完赛，但因为多次跑出赛道而吃到了10秒处罚，最后下滑到第17名。这使得皮亚斯特雷得到了这个名次，但与他原本处于前六名相去甚远。

周冠宇也采取了硬胎发车的策略，从第19位发车的他，在前两圈过后前进了两个名次，不过在追赶萨金特的过程中，他很早地两次偏离赛道。虚拟安全车信号出现时，跟在阿隆索身后的中国车手，没有随西班牙人一起进站。

尽管他等到了安全车，但出站后处于第14位。索伯为周冠宇更换了软胎，但面对直线速度更快的威廉姆斯车手亚历山大·阿尔本，他没有太多机会。不过，连续的防守也让泰国人的轮胎消耗严重，终于在还剩三圈时在18号弯前锁死，让他位置下跌。而加上斯特罗尔的受罚，周冠宇最终名列第14位，但成功抵御了追了整场比赛的丹尼尔·里卡多。另一位索伯车手瓦尔特利·博塔斯在发车阶段被队友超过后，就一直处于他身后，最后获得第16位。

马格努森因为造成与萨金特的事故，被罚10秒。他在比赛中执行处罚，但又被判定执行处罚时违规，连续两天涉及多项事故——而他以第18名完赛，阿尔本在回到赛道上跑在最后一名。

本场比赛过后，尽管维斯塔潘依然主导着2024赛季的局面，但相比2023赛季，今年只完成了前六场比赛，就已经有三支车队赢得比赛胜利，并且排在制造商积分榜前三。