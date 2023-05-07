迈阿密大奖赛：维斯塔潘后来居上，强势击败佩雷兹获胜
马克斯·维斯塔潘在第二届迈阿密大奖赛里利用红牛赛车疾风般的速度和精确的策略，后来居上超过队友塞尔吉奥·佩雷兹后强势获胜。
比赛开始阶段，除了刘易斯·汉密尔顿受到夹击、尼克·德福瑞斯和兰多·诺里斯的碰擦之外，第一圈风平浪静，而这也成为整场比赛的基调，无论用中性胎还是硬胎发车的车手，都在小心翼翼地管理着轮胎。
佩雷兹顺利地领跑比赛，并且很快把身后的阿隆索和塞恩斯甩出DRS范围。第九位发车的维斯塔潘虽然在第一圈下滑一位，但是很快利用赛车优势展开了追逐。荷兰人成为赛道上最忙碌的人，57圈的比赛来到第15圈时，他已经超过阿隆索并上升到第二，落后队友不到4秒。
由于两辆红牛赛车轮胎策略不同，因此成为一场持久战。第一阶段用中性胎的佩雷兹在第20圈结束时从领先位置进站，换上将用来跑完余下比赛的硬胎。这让维斯塔潘在本场比赛里第一次领跑。
维斯塔潘在良好地管理着硬胎的同时速度丝毫不逊色，当他在第45圈结束进入维修区通道时，领先队友18秒。3.1秒的稳健换胎后，荷兰人出站时洛在佩雷兹身后1.6秒，但拥有了中性胎的巨大优势，并且以最快速度来到了队友身后一秒之内。
第47圈时，佩雷兹在17号弯里抵御住队友的第一次攻击尝试，但在下一圈开始时，维斯塔潘利用轮胎优势深入一号弯，墨西哥人没有足够的抓地力进行防守。卫冕冠军完成超车后立即跑远，并最终以5秒的优势第一个冲过终点线，完成了后来居上获胜的壮举。不仅如此，他在最后阶段做出了全场最快单圈时间，从而得到对应的额外一分，确保了自己在本赛季第一次背靠背后，在积分榜上扩大了对佩雷兹的优势。
领奖台的最后一个位置成为两名西班牙车手之间的较量。塞恩斯在第18圈进站并且完成削减时间的undercut策略，在阿隆索换胎后，抢到了他的身前。但是，法拉利车手因为在进站时超速，被发时5秒。但是，多跑7圈的阿斯顿·马丁车手，回到赛道时落后同胞不到一秒。不过，阿隆索三圈后就在赛道上完成超车。
之后，14号赛车就孤独地跑在自己的节奏里。尽管落后佩雷兹20秒之多，但是这位两届世界冠军在收获本赛季第四个前三名成绩的同时，自2012年后第一次在美国举行的比赛里登上领奖台。
相比之下，塞恩斯的麻烦还没有结束，严重的轮胎磨损让他感到挣扎。另一边，第六位发车的乔治·拉塞尔在换上硬胎后速度强劲，以最快速度超过轮胎策略不同的队友汉密尔顿后，向塞恩斯发起追赶。
汉密尔顿在无线电里收到梅赛德斯车队团队作战的指示，尽管他明确回复“不会刻意减速”，但没有给队友制造麻烦。拉塞尔没有辜负车队的期望，超过了法拉利车手后，为德国车队取得了本周末可以拿到的最好成绩——第四名。
汉密尔顿在度过了一场不堪回首的排位赛后，从第13位发车的他坚定地执行反向的轮胎策略。当使用中性胎来跑第一阶段的赛车，英国人前进到积分区内并继续管理着轮胎，一直用硬胎跑了36圈，并且以此抢到了第八位起步、策略相同的Alpine车手埃斯特班·奥康身前。
进入最后5圈时，汉密尔顿先随着查尔斯·莱克勒克超过了速度下降的皮埃尔·加斯利，紧接着他又干净利落地超过摩纳哥车手后攀升到第六名。只是此时，梅赛德斯赛车距离塞恩斯10秒以上，未能再近一步。
本周末两次撞墙的莱克勒克在比赛里依然显得艰难，多次与哈斯的凯文·马格努森争夺位置，俩人你来我往几次后，法拉利车手总算巩固位置，但仍然只获得与第七的发车位相同的比赛名次。加斯利在第五位发车的情况下，下滑了三个名次，但与奥康一起为法国车队收获了双积分完赛。
排位赛里有些幸运的马格努森，奋力与莱克勒克展开了较量，尽管哈市败下阵来，但以第十名完赛，为哈斯在主场比赛里收获了宝贵的一分。
AlphaTauri的角田裕毅在最后阶段全力向积分区发起冲击，但还是相差了丹麦人1.3秒，排在第11名。排位赛里以外Q1出局的兰斯·斯特罗尔，面对第18位发车的不利局面，试图执行非常长的第一阶段，一直用硬胎跑了42圈。虽然最后阶段，加拿大人的速度相比周围赛车更快，但只能追到第12名。
瓦尔特利·博塔斯在排位赛里为阿尔法·罗密欧本赛季第一次进入Q3。不过相比周六在低抓地力赛道上的速度，芬兰人在长距离作战中表现平平，在渐渐掉出积分区后，名列第13位。不过这让他排在威廉姆斯的亚历山大·阿尔本和哈斯对手尼科·霍肯博格之前。
周冠宇从第14位发车后，大部分时间里守在自己的位置上。比赛初期，他能够紧跟在同样用硬胎的角田身后，但日本车手同样能够使用DRS，让他没有得到超车机会。比赛过半后，阿尔法·罗密欧尝试延长他的第一阶段，让他等到31圈进站。但是换上中性胎后，中国小将速度没有太大起色，最后以第16名完赛。不过他全场没有失误，得以完成比赛，比去年因赛车故障提前退赛前进了一步。
迈凯伦在迈阿密度过了一个噩梦般的周末，在赛车没有竞争速度的情况下，诺里斯和队友奥斯卡·皮亚斯特雷分别排在第17和19名，AlphaTauri的德福瑞斯列第18位。名副其实地在家门口作战的洛根·萨基特在第一圈里与其他赛车发生了碰擦，随后他立即进站更换了鼻翼，并且换上硬胎。美国新秀带着这套轮胎一直跑到比赛结束。
尽管57圈的比赛里有许多超车行动，但所有车手成功避免了重大事故，完成了一场相对干净的比赛，所有20辆赛车全都完赛。这意味着第二届迈阿密大奖赛，成为F1七十多年历史上第14场所有发车车手都完赛的比赛。
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