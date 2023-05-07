迈阿密大奖赛：维斯塔潘后来居上，强势击败佩雷兹获胜

比赛开始阶段，除了刘易斯·汉密尔顿受到夹击、尼克·德福瑞斯和兰多·诺里斯的碰擦之外，第一圈风平浪静，而这也成为整场比赛的基调，无论用中性胎还是硬胎发车的车手，都在小心翼翼地管理着轮胎。

佩雷兹顺利地领跑比赛，并且很快把身后的阿隆索和塞恩斯甩出DRS范围。第九位发车的维斯塔潘虽然在第一圈下滑一位，但是很快利用赛车优势展开了追逐。荷兰人成为赛道上最忙碌的人，57圈的比赛来到第15圈时，他已经超过阿隆索并上升到第二，落后队友不到4秒。

由于两辆红牛赛车轮胎策略不同，因此成为一场持久战。第一阶段用中性胎的佩雷兹在第20圈结束时从领先位置进站，换上将用来跑完余下比赛的硬胎。这让维斯塔潘在本场比赛里第一次领跑。

维斯塔潘在良好地管理着硬胎的同时速度丝毫不逊色，当他在第45圈结束进入维修区通道时，领先队友18秒。3.1秒的稳健换胎后，荷兰人出站时洛在佩雷兹身后1.6秒，但拥有了中性胎的巨大优势，并且以最快速度来到了队友身后一秒之内。

第47圈时，佩雷兹在17号弯里抵御住队友的第一次攻击尝试，但在下一圈开始时，维斯塔潘利用轮胎优势深入一号弯，墨西哥人没有足够的抓地力进行防守。卫冕冠军完成超车后立即跑远，并最终以5秒的优势第一个冲过终点线，完成了后来居上获胜的壮举。不仅如此，他在最后阶段做出了全场最快单圈时间，从而得到对应的额外一分，确保了自己在本赛季第一次背靠背后，在积分榜上扩大了对佩雷兹的优势。

领奖台的最后一个位置成为两名西班牙车手之间的较量。塞恩斯在第18圈进站并且完成削减时间的undercut策略，在阿隆索换胎后，抢到了他的身前。但是，法拉利车手因为在进站时超速，被发时5秒。但是，多跑7圈的阿斯顿·马丁车手，回到赛道时落后同胞不到一秒。不过，阿隆索三圈后就在赛道上完成超车。

之后，14号赛车就孤独地跑在自己的节奏里。尽管落后佩雷兹20秒之多，但是这位两届世界冠军在收获本赛季第四个前三名成绩的同时，自2012年后第一次在美国举行的比赛里登上领奖台。

相比之下，塞恩斯的麻烦还没有结束，严重的轮胎磨损让他感到挣扎。另一边，第六位发车的乔治·拉塞尔在换上硬胎后速度强劲，以最快速度超过轮胎策略不同的队友汉密尔顿后，向塞恩斯发起追赶。

汉密尔顿在无线电里收到梅赛德斯车队团队作战的指示，尽管他明确回复“不会刻意减速”，但没有给队友制造麻烦。拉塞尔没有辜负车队的期望，超过了法拉利车手后，为德国车队取得了本周末可以拿到的最好成绩——第四名。

汉密尔顿在度过了一场不堪回首的排位赛后，从第13位发车的他坚定地执行反向的轮胎策略。当使用中性胎来跑第一阶段的赛车，英国人前进到积分区内并继续管理着轮胎，一直用硬胎跑了36圈，并且以此抢到了第八位起步、策略相同的Alpine车手埃斯特班·奥康身前。

进入最后5圈时，汉密尔顿先随着查尔斯·莱克勒克超过了速度下降的皮埃尔·加斯利，紧接着他又干净利落地超过摩纳哥车手后攀升到第六名。只是此时，梅赛德斯赛车距离塞恩斯10秒以上，未能再近一步。

本周末两次撞墙的莱克勒克在比赛里依然显得艰难，多次与哈斯的凯文·马格努森争夺位置，俩人你来我往几次后，法拉利车手总算巩固位置，但仍然只获得与第七的发车位相同的比赛名次。加斯利在第五位发车的情况下，下滑了三个名次，但与奥康一起为法国车队收获了双积分完赛。

排位赛里有些幸运的马格努森，奋力与莱克勒克展开了较量，尽管哈市败下阵来，但以第十名完赛，为哈斯在主场比赛里收获了宝贵的一分。

AlphaTauri的角田裕毅在最后阶段全力向积分区发起冲击，但还是相差了丹麦人1.3秒，排在第11名。排位赛里以外Q1出局的兰斯·斯特罗尔，面对第18位发车的不利局面，试图执行非常长的第一阶段，一直用硬胎跑了42圈。虽然最后阶段，加拿大人的速度相比周围赛车更快，但只能追到第12名。

瓦尔特利·博塔斯在排位赛里为阿尔法·罗密欧本赛季第一次进入Q3。不过相比周六在低抓地力赛道上的速度，芬兰人在长距离作战中表现平平，在渐渐掉出积分区后，名列第13位。不过这让他排在威廉姆斯的亚历山大·阿尔本和哈斯对手尼科·霍肯博格之前。

周冠宇从第14位发车后，大部分时间里守在自己的位置上。比赛初期，他能够紧跟在同样用硬胎的角田身后，但日本车手同样能够使用DRS，让他没有得到超车机会。比赛过半后，阿尔法·罗密欧尝试延长他的第一阶段，让他等到31圈进站。但是换上中性胎后，中国小将速度没有太大起色，最后以第16名完赛。不过他全场没有失误，得以完成比赛，比去年因赛车故障提前退赛前进了一步。

迈凯伦在迈阿密度过了一个噩梦般的周末，在赛车没有竞争速度的情况下，诺里斯和队友奥斯卡·皮亚斯特雷分别排在第17和19名，AlphaTauri的德福瑞斯列第18位。名副其实地在家门口作战的洛根·萨基特在第一圈里与其他赛车发生了碰擦，随后他立即进站更换了鼻翼，并且换上硬胎。美国新秀带着这套轮胎一直跑到比赛结束。

尽管57圈的比赛里有许多超车行动，但所有车手成功避免了重大事故，完成了一场相对干净的比赛，所有20辆赛车全都完赛。这意味着第二届迈阿密大奖赛，成为F1七十多年历史上第14场所有发车车手都完赛的比赛。