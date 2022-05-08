迈阿密大奖赛：维斯塔潘力克莱克勒克拿下个人第三胜，周冠宇退赛

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维斯塔潘在排位赛最后阶段的杆位争夺中，因为一次小失误而屈居莱克勒克之后。虽然摩纳哥人在比赛伊始顺利地守住第一，但是红牛车手紧随其后。第九圈，维斯塔潘在追得足够近后完成了对争冠对手的超越，而且逐渐拉开对法拉利对手的差距。

在被甩开4秒之后，莱克勒克向法拉利报告“赛车难以驾驶”。第24圈意大利车队让他进站，而红牛多等了两圈才把维斯塔潘的召回，而荷兰人出站后依然守在法拉利赛车之前。而分别从第三四位发车的卡洛斯·塞恩斯和塞尔吉奥·佩雷兹在一圈后进站，尽管西班牙人的右前轮在更换时遇到问题，但还是得以继续跑在第三。墨西哥人在进站之前向红牛工程师报告了感觉失去动力，而领队克里斯蒂安·霍纳证实与传感器失灵有关，一度让他损失了速度。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

比赛过半时，维斯塔潘的位置不可动摇，领先莱克勒克达到7秒之多。在前两名车队之后，梅赛德斯与阿尔法·罗密欧为第五名而战。瓦尔特利·博塔斯从发车后就一直守在自己的位置上，而他的前队友刘易斯·汉密尔顿在一号弯里与费尔南多·阿隆索一对一较量时发生了碰擦，滑落了两个位置。不过英国人很快回到第六，向过去五年的队友发起追击。

汉密尔顿在第22圈找准了与身后丹尼尔·里卡多的间距，先采取行动换上硬胎。但是博塔斯虽然晚了5圈换胎，但仍然保持领先。

与此同时，排位赛Q2遭到淘汰的乔治·拉塞尔，采用了与其他中性胎发车对手不同的策略，用硬胎开始比赛。虽然第一圈因为轮胎没能达到正常的温度，让他滑落了几个位置。不过随着轮胎逐渐进入状态，以及其他车手的进站，他进入了积分，并且跟在队友身后。

正常比赛愈发显得平淡时，第41圈迈凯伦车手兰多·诺里斯在超越线路走大的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利时，两辆赛车的车轮发生了碰撞。诺里斯的右后轮胎立即脱落，迈凯伦赛车失控后撞墙。赛会先是发出了虚拟安全车的信号，但一圈后派出了真实的安全车。事发之前，拉塞尔刚刚与梅赛德斯工程师沟通，他要等待安全车，结果如愿以偿。虽然这让他再次落到队友后面，但是最小化了损失。

当安全车终于在第46圈进站，让比赛在还剩11圈时重新开始后。处于第一圈集团的四辆赛车都守在各自的位置上。莱克勒克虽然能够跑在DRS范围内，但是没有特别好的机会，很快又被对手甩开。最终，维斯塔潘领先3.7秒第一个完成在迈阿密的首场大奖赛。而且他在第54圈做出了全场最快时间，为自己又增添一个积分。

佩雷兹曾经在一号弯向塞恩斯发起冲击，但是刹车太晚导致大力锁死了轮胎，西班牙人就此守住位置并且最后以2.4秒的优势取得第三名。

比赛重新开始后不久，两辆梅赛德斯赛车利用博塔斯在7号弯走得太深后丢失节奏，一起完成了超越。而此后，换上中性胎并占据轮胎优势的拉塞尔超过了队友。尽管梅赛德斯让他交出位置，因为他的超车是在赛道外完成，但他很快又利用DRS前进到第五。值得一提的是，这是包括去年的阿布扎比大奖赛在内的六场比赛里，汉密尔顿第三次受到安全车出动时机的影响。最终，拉塞尔连续五场比赛以前五名完赛，而汉密尔顿的第六名帮助梅赛德斯拿到了车队可以拿到的最多积分。博塔斯则为阿尔法·罗密欧取得第七名。

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Alpine车手费尔南多·阿隆索在赛道上第八名完赛，但是因为引发与皮埃尔·加斯利的碰撞而身背5秒罚时。这让他在成绩单上下滑到第九，不过递补前进到第八名的是他的队友埃斯特班·奥康，因而对法国车队而言没有实际的损失。

积分区的最后一位，被威廉姆斯的亚历山大·阿尔本获得，也是他在连续三场比赛里的第二次得分。这让原本从前十位发车的阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔铩羽而归。

比赛开始前，当所有赛车都在发车区停下后，阿斯顿·马丁的两辆赛车却遇到燃油温度太高的问题，不得不在车库里维修后，从维修区带着硬胎开始比赛。这样的策略让斯特罗尔和塞巴斯蒂安都有机会进入积分区。但

是在还剩5圈时，维特尔与哈斯的米克·舒马赫装个正着。前者回到维修区后直接退赛，而后者以第15名完赛，成为所有本场完成比赛车手中名次最靠后的。丹尼尔·里卡多在用硬胎开始比赛的车手中最后一个进站——第31圈，但是没有创造出更多机会。而安全车之下，刚刚用新的中性胎跑了10圈的澳大利亚人再次进站，而且换上软胎，但是澳大利亚人向积分区的最后努力仍然没能成功，还排在角田裕毅身后。

进入最后5圈时，积分榜边缘位置的多辆赛车展开了缠斗，而私交甚好的小舒马赫和维特尔在1号弯发生了碰撞。结果，阿斯顿·马丁车手勉强回到维修区后退赛，而原本处在第九的哈斯车手叠出了积分区，让他无缘自己的第一个锦标赛积分。

本场在迈阿密的比赛直到最后20圈才掀起波澜，而在大部分时间里只有一辆赛车退赛：阿尔法·罗密欧的周冠宇。

当两辆阿斯顿·马丁赛车不得不从维修区开始比赛后，排在发车区第17位的周冠宇身前少了两辆争夺的赛车，而且他在第一圈里前进了3个名次。但是就在他试图往前追时，车队在第7圈通知他因为机械原因需要让赛车退赛，让他遭遇了参加F1以来的第一次在周日未能完成比赛。

此役过后，虽然没能获得胜利而且分站胜利数暂时少一个，莱克勒克还是以104分占据头名，但对维斯塔潘的优势被缩小到19分。而制造商年度积分榜上，法拉利对第二名的红牛只领先了6分。