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Formula 1 / 迈阿密大奖赛 比赛报告

迈阿密大奖赛：维斯塔潘力克莱克勒克拿下个人第三胜，周冠宇退赛

马克斯·维斯塔潘凭借比赛初的超越和安全车后的稳健防守，击败查尔斯·莱克勒克后赢得首届迈阿密大奖赛的胜利。

迈阿密大奖赛：维斯塔潘力克莱克勒克拿下个人第三胜，周冠宇退赛
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维斯塔潘在排位赛最后阶段的杆位争夺中，因为一次小失误而屈居莱克勒克之后。虽然摩纳哥人在比赛伊始顺利地守住第一，但是红牛车手紧随其后。第九圈，维斯塔潘在追得足够近后完成了对争冠对手的超越，而且逐渐拉开对法拉利对手的差距。

在被甩开4秒之后，莱克勒克向法拉利报告“赛车难以驾驶”。第24圈意大利车队让他进站，而红牛多等了两圈才把维斯塔潘的召回，而荷兰人出站后依然守在法拉利赛车之前。而分别从第三四位发车的卡洛斯·塞恩斯和塞尔吉奥·佩雷兹在一圈后进站，尽管西班牙人的右前轮在更换时遇到问题，但还是得以继续跑在第三。墨西哥人在进站之前向红牛工程师报告了感觉失去动力，而领队克里斯蒂安·霍纳证实与传感器失灵有关，一度让他损失了速度。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

比赛过半时，维斯塔潘的位置不可动摇，领先莱克勒克达到7秒之多。在前两名车队之后，梅赛德斯与阿尔法·罗密欧为第五名而战。瓦尔特利·博塔斯从发车后就一直守在自己的位置上，而他的前队友刘易斯·汉密尔顿在一号弯里与费尔南多·阿隆索一对一较量时发生了碰擦，滑落了两个位置。不过英国人很快回到第六，向过去五年的队友发起追击。

汉密尔顿在第22圈找准了与身后丹尼尔·里卡多的间距，先采取行动换上硬胎。但是博塔斯虽然晚了5圈换胎，但仍然保持领先。

与此同时，排位赛Q2遭到淘汰的乔治·拉塞尔，采用了与其他中性胎发车对手不同的策略，用硬胎开始比赛。虽然第一圈因为轮胎没能达到正常的温度，让他滑落了几个位置。不过随着轮胎逐渐进入状态，以及其他车手的进站，他进入了积分，并且跟在队友身后。

正常比赛愈发显得平淡时，第41圈迈凯伦车手兰多·诺里斯在超越线路走大的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利时，两辆赛车的车轮发生了碰撞。诺里斯的右后轮胎立即脱落，迈凯伦赛车失控后撞墙。赛会先是发出了虚拟安全车的信号，但一圈后派出了真实的安全车。事发之前，拉塞尔刚刚与梅赛德斯工程师沟通，他要等待安全车，结果如愿以偿。虽然这让他再次落到队友后面，但是最小化了损失。

当安全车终于在第46圈进站，让比赛在还剩11圈时重新开始后。处于第一圈集团的四辆赛车都守在各自的位置上。莱克勒克虽然能够跑在DRS范围内，但是没有特别好的机会，很快又被对手甩开。最终，维斯塔潘领先3.7秒第一个完成在迈阿密的首场大奖赛。而且他在第54圈做出了全场最快时间，为自己又增添一个积分。

佩雷兹曾经在一号弯向塞恩斯发起冲击，但是刹车太晚导致大力锁死了轮胎，西班牙人就此守住位置并且最后以2.4秒的优势取得第三名。

比赛重新开始后不久，两辆梅赛德斯赛车利用博塔斯在7号弯走得太深后丢失节奏，一起完成了超越。而此后，换上中性胎并占据轮胎优势的拉塞尔超过了队友。尽管梅赛德斯让他交出位置，因为他的超车是在赛道外完成，但他很快又利用DRS前进到第五。值得一提的是，这是包括去年的阿布扎比大奖赛在内的六场比赛里，汉密尔顿第三次受到安全车出动时机的影响。最终，拉塞尔连续五场比赛以前五名完赛，而汉密尔顿的第六名帮助梅赛德斯拿到了车队可以拿到的最多积分。博塔斯则为阿尔法·罗密欧取得第七名。

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Alpine车手费尔南多·阿隆索在赛道上第八名完赛，但是因为引发与皮埃尔·加斯利的碰撞而身背5秒罚时。这让他在成绩单上下滑到第九，不过递补前进到第八名的是他的队友埃斯特班·奥康，因而对法国车队而言没有实际的损失。

积分区的最后一位，被威廉姆斯的亚历山大·阿尔本获得，也是他在连续三场比赛里的第二次得分。这让原本从前十位发车的阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔铩羽而归。

比赛开始前，当所有赛车都在发车区停下后，阿斯顿·马丁的两辆赛车却遇到燃油温度太高的问题，不得不在车库里维修后，从维修区带着硬胎开始比赛。这样的策略让斯特罗尔和塞巴斯蒂安都有机会进入积分区。但

是在还剩5圈时，维特尔与哈斯的米克·舒马赫装个正着。前者回到维修区后直接退赛，而后者以第15名完赛，成为所有本场完成比赛车手中名次最靠后的。丹尼尔·里卡多在用硬胎开始比赛的车手中最后一个进站——第31圈，但是没有创造出更多机会。而安全车之下，刚刚用新的中性胎跑了10圈的澳大利亚人再次进站，而且换上软胎，但是澳大利亚人向积分区的最后努力仍然没能成功，还排在角田裕毅身后。

进入最后5圈时，积分榜边缘位置的多辆赛车展开了缠斗，而私交甚好的小舒马赫和维特尔在1号弯发生了碰撞。结果，阿斯顿·马丁车手勉强回到维修区后退赛，而原本处在第九的哈斯车手叠出了积分区，让他无缘自己的第一个锦标赛积分。

本场在迈阿密的比赛直到最后20圈才掀起波澜，而在大部分时间里只有一辆赛车退赛：阿尔法·罗密欧的周冠宇。

当两辆阿斯顿·马丁赛车不得不从维修区开始比赛后，排在发车区第17位的周冠宇身前少了两辆争夺的赛车，而且他在第一圈里前进了3个名次。但是就在他试图往前追时，车队在第7圈通知他因为机械原因需要让赛车退赛，让他遭遇了参加F1以来的第一次在周日未能完成比赛。

此役过后，虽然没能获得胜利而且分站胜利数暂时少一个，莱克勒克还是以104分占据头名，但对维斯塔潘的优势被缩小到19分。而制造商年度积分榜上，法拉利对第二名的红牛只领先了6分。

Cla Driver Chassis Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari 3.786
3 Spain Carlos Sainz Ferrari 8.229
4 Mexico Sergio Perez Red Bull 10.638
5 United Kingdom George Russell Mercedes 18.582
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 21.368
7 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo 25.073
8 France Esteban Ocon Alpine 28.386
9 Spain Fernando Alonso Alpine 32.128
10 Thailand Alex Albon Williams 32.365
11 Australia Daniel Ricciardo McLaren 35.902
12 Canada Lance Stroll Aston Martin 37.026
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 40.146
14 Canada Nicholas Latifi Williams 49.936
15 Germany Mick Schumacher Haas 1'13.305
16 Denmark Kevin Magnussen Haas  
17 Germany Sebastian Vettel Aston Martin  
  France Pierre Gasly AlphaTauri  
  United Kingdom Lando Norris McLaren  
  China Zhou Guanyu Alfa Romeo  
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