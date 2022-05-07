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Formula 1 / 迈阿密大奖赛 排位赛报告

迈阿密大奖赛排位赛：莱克勒克领衔法拉利包揽第一排

查尔斯·莱克勒克在排位赛里击败法拉利队友卡洛斯·塞恩斯和红牛对手马克斯·维斯塔潘，拿下历史首届迈阿密大奖赛的杆位。

迈阿密大奖赛排位赛：莱克勒克领衔法拉利包揽第一排
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迈阿密的杆位之争仍旧在法拉利与红牛之间上演。卫冕冠军维斯塔潘原本看上去占据了先手，并且在Q3的第一圈后以1分28.991秒占据时间榜第一。此时两位法拉利车手都以微弱的差距紧随其后。

第二次尝试里，莱克勒克做出了1分28.796秒，一举上升到第一。他的队友塞恩斯则以1分28.986秒同样跃居红牛车手身前。此时，荷兰人因为在5号弯跑出了赛道，只能放弃最后一次冲刺。这成全了莱克勒克拿到本赛季个人第三个杆位——职业生涯的第12个。同时，随着塞恩斯从周五撞车的困境中强势逆转，法拉利本赛季第二次锁定第一排发车位。

第三节自由练习里全场最快的塞尔吉奥·佩雷兹，没能在排位赛里持续给法拉利或自己的队友施加压力，不过这还是让他能与维斯塔潘一起从第二排发车。

梅赛德斯在艰难的最后一节练习后紧急调整了赛车，至少回到了前三排的行列。不过，阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯，在周五因为撞墙而损失的大量时间的情况下，排位赛里表现惊人。虽然进入Q2略显惊险，但顺利进入Q3后，他又击败了汉密尔顿名列第五，成为除法拉利和红牛之外，发车位置最靠前的车手。不过这对前梅赛德斯组合将一起从第三排开始比赛。

汉密尔顿的晋级之路同样险峻，虽然最后还是过关，他不得不多用一套新软胎。这让他只能在Q2里使用已经用过的软胎，不过足够他闯入最后的争夺。

AlphaTauri的两位车手双双进入了前十名。皮埃尔·加斯利战胜了迈凯伦的兰多·诺里斯，两名年轻车手将分享第四排的发车位置。在他们身后是加斯利的队友角田裕毅和阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。

Q2的争夺势均力敌。角田的第一个计时圈里，右前轮在14号弯轻微蹭到墙面，但随后他在自己的第二圈取得明显进步。同时他的队友加斯利也提高了个人时间。两名AlphaTauri车手直接把原本在前十名的乔治·拉塞尔和塞巴斯蒂安·维特尔挤到了淘汰区。

拉塞尔在本阶段的第一圈报告了弹跳严重的问题，让他不得不放弃，调整之后重新冲刺，并排到了第七。但是最后时刻他没有完成第二圈，而是直接回到了维修区，这让他无法对其他车手进步的时间做出反应，最后的差距不到0.05秒。

维特尔在第二圈进步了0.4秒左右，但只是不足以让他进入Q3。而得知无缘晋级后，他懊恼地表示自己在之字弯损失了时间。

费尔南多·阿隆索也在最后阶段有所进步，但同样不够晋级。而迈凯伦的丹尼尔·里卡多遇到了降挡问题，只能排在第14位。米克·舒马赫再次止步于Q2——排名第15位。

Q1最后阶段，多名车手为了争取进入下一阶段展开竞争。经过激烈的争夺后，凯文·马格努森相差及格线0.2秒无缘Q2。周冠宇在第一圈做出1分31.020秒，但是他的第二圈因为遭遇了交通问题而未能进步，本赛季第一次未能从排位赛第一阶段突围。第三节自由练习里速度不错的亚历山大·阿尔本最终未能代表威廉姆斯上演黑马表现，与他的队友尼古拉斯·拉蒂菲一起遭到淘汰——俩人只有0.059秒的差距。埃斯特班·奥康因为第三节练习里的撞车后赛车受损严重，Alpine提前宣布他无法出战排位赛。

 

Cla Driver Chassis Engine Time Gap
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'28.796  
2 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1'28.986 0.190
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'28.991 0.195
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'29.036 0.240
5 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'29.475 0.679
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'29.625 0.829
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'29.690 0.894
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'29.750 0.954
9 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'29.932 1.136
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'30.676 1.880
11 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'30.160 1.364
12 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'30.173 1.377
13 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'30.214 1.418
14 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'30.310 1.514
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'30.423 1.627
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'30.975 2.179
17 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1'31.020 2.224
18 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 1'31.266 2.470
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'31.325 2.529
20 France Esteban Ocon Alpine Renault    
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