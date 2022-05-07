迈阿密大奖赛排位赛：莱克勒克领衔法拉利包揽第一排

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迈阿密的杆位之争仍旧在法拉利与红牛之间上演。卫冕冠军维斯塔潘原本看上去占据了先手，并且在Q3的第一圈后以1分28.991秒占据时间榜第一。此时两位法拉利车手都以微弱的差距紧随其后。

第二次尝试里，莱克勒克做出了1分28.796秒，一举上升到第一。他的队友塞恩斯则以1分28.986秒同样跃居红牛车手身前。此时，荷兰人因为在5号弯跑出了赛道，只能放弃最后一次冲刺。这成全了莱克勒克拿到本赛季个人第三个杆位——职业生涯的第12个。同时，随着塞恩斯从周五撞车的困境中强势逆转，法拉利本赛季第二次锁定第一排发车位。

第三节自由练习里全场最快的塞尔吉奥·佩雷兹，没能在排位赛里持续给法拉利或自己的队友施加压力，不过这还是让他能与维斯塔潘一起从第二排发车。

梅赛德斯在艰难的最后一节练习后紧急调整了赛车，至少回到了前三排的行列。不过，阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯，在周五因为撞墙而损失的大量时间的情况下，排位赛里表现惊人。虽然进入Q2略显惊险，但顺利进入Q3后，他又击败了汉密尔顿名列第五，成为除法拉利和红牛之外，发车位置最靠前的车手。不过这对前梅赛德斯组合将一起从第三排开始比赛。

汉密尔顿的晋级之路同样险峻，虽然最后还是过关，他不得不多用一套新软胎。这让他只能在Q2里使用已经用过的软胎，不过足够他闯入最后的争夺。

AlphaTauri的两位车手双双进入了前十名。皮埃尔·加斯利战胜了迈凯伦的兰多·诺里斯，两名年轻车手将分享第四排的发车位置。在他们身后是加斯利的队友角田裕毅和阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。

Q2的争夺势均力敌。角田的第一个计时圈里，右前轮在14号弯轻微蹭到墙面，但随后他在自己的第二圈取得明显进步。同时他的队友加斯利也提高了个人时间。两名AlphaTauri车手直接把原本在前十名的乔治·拉塞尔和塞巴斯蒂安·维特尔挤到了淘汰区。

拉塞尔在本阶段的第一圈报告了弹跳严重的问题，让他不得不放弃，调整之后重新冲刺，并排到了第七。但是最后时刻他没有完成第二圈，而是直接回到了维修区，这让他无法对其他车手进步的时间做出反应，最后的差距不到0.05秒。

维特尔在第二圈进步了0.4秒左右，但只是不足以让他进入Q3。而得知无缘晋级后，他懊恼地表示自己在之字弯损失了时间。

费尔南多·阿隆索也在最后阶段有所进步，但同样不够晋级。而迈凯伦的丹尼尔·里卡多遇到了降挡问题，只能排在第14位。米克·舒马赫再次止步于Q2——排名第15位。

Q1最后阶段，多名车手为了争取进入下一阶段展开竞争。经过激烈的争夺后，凯文·马格努森相差及格线0.2秒无缘Q2。周冠宇在第一圈做出1分31.020秒，但是他的第二圈因为遭遇了交通问题而未能进步，本赛季第一次未能从排位赛第一阶段突围。第三节自由练习里速度不错的亚历山大·阿尔本最终未能代表威廉姆斯上演黑马表现，与他的队友尼古拉斯·拉蒂菲一起遭到淘汰——俩人只有0.059秒的差距。埃斯特班·奥康因为第三节练习里的撞车后赛车受损严重，Alpine提前宣布他无法出战排位赛。