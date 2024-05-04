迈阿密大奖赛排位赛：维斯塔潘赛季六连杆

相比本赛季前五场排位赛，迈阿密的竞争较为激烈，但维斯塔潘仍然拥有一定的优势。在Q3第一个计时圈，红牛车手做出1分27.241秒后占据第一，领先本周末看似与他最为接近的查尔斯·莱克勒克0.141秒。

第二圈，荷兰人并没有提高，只做出1分27.430秒，但他的法拉利对手也未能进步，而处于第三的卡洛斯·塞恩斯同样无法挑战队友和红牛车手。维斯塔潘就此拿下了从上赛季阿布扎比大奖赛以来的第七个杆位，距离阿亚顿·塞纳保持的八连杆纪录只差一个。

塞尔吉奥·佩雷兹的最后一个计时圈有所进步，但仍然相差塞恩斯0.005秒，俩人将分享第二排。第三排的发车位被两辆迈凯伦赛车占据，兰多·诺里斯稍稍领先队友奥斯卡·皮亚斯特雷。相比冲刺赛排位赛里双双止步于第二阶段，梅赛德斯在大奖赛排位赛里进入最后的前十名争夺，但不足以冲击靠前的发车位置。乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿分列第七八位，排在两辆使用梅赛德斯引擎的迈凯伦赛车之后。

近期状态出色的尼科·霍肯博格继先前在冲刺赛里以第七名完赛后，再次帮助哈斯取得了正赛第九的发车位置，领先主要对手RB车队的角田裕毅。

原本处于淘汰区的拉塞尔在Q2最后一圈提高时间，斯特罗尔距离及格线0.022秒被淘汰出局。两位Alpine车手止步Q2，皮埃尔·加斯利和埃斯特班·奥康分别排在第12、13位，随后是威廉姆斯的亚历山大·阿尔本。费尔南多·阿隆索度过了一个糟糕的周六，继冲刺赛开场圈卷入事故后，本场决定周日大奖赛发车顺位的排位赛，他在进入第二阶段后没有突破，只排在第15位，而且本周末连续两个排位阶段，他的名次落在队友之后。

Q1的争夺异常激烈，一度从第一到第17位之间只有一秒左右的差别，最后3分钟前，维修区通道内赛车排队，周冠宇驶出车库时刚好卡在丹尼尔·里卡多的车头前——后者向车队报告他不得不紧急避让，这次事件引起了赛会干事的注意。

当阿隆索以第15名惊险晋级时，瓦尔特利·博塔斯被挤到淘汰区，以0.01秒之差无缘下一阶段。家门口参加排位赛的洛根·萨金特落后芬兰人0.024秒，同样无缘晋级。此前在冲刺赛里取得第四名的里卡多在本阶段仅排在第18名，早早出局。因为冲刺赛里受到多张处罚而受争议的凯文·马格努森比澳大利亚人慢0.002秒，位列第19名。

周冠宇的最后一圈并不顺利，多辆赛车都试图在出场圈守住自己的位置，而索伯赛车在开始计时圈后，在进入一号弯时与皮亚斯特雷的赛车并排，一系列因素导致中国小将没能提高个人时间，相差丹麦人0.005秒，遗憾地排在最后一位。