迈阿密大奖赛排位赛：佩雷兹乱中勇夺杆位，莱克勒克连续两天撞墙

本场排位赛可谓2023赛季开始五轮以来争夺最为激烈的一场，除了两辆红牛和两辆法拉利之外，其他赛车都无法保证晋级，包括刘易斯·汉密尔顿无缘第三阶段，乔治·拉塞尔也只是惊险地晋级。

Q3开始后，红牛、法拉利的四位车手被认为将上演杆位之争。维斯塔潘在第一圈中途遇到问题后直接回到维修区，没有留下时间，而佩雷兹以1分26.841秒占得先机。此时，阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索排名第二，尽管后者比红牛车手慢了0.4秒。整场排位赛里，阿隆索都试图选择不同时机来避免车流。

塞恩斯和莱克勒克在第一个计时圈后分别第三和第七，后者只做出一圈1分27.861秒，他报告车队自己在16号弯蹭墙，但工程师确认一切整场。摩纳哥人率先开始第二圈，但就在通过前一天失控的6号弯时，他的法拉利赛车一进入长弧度的左手弯，尾部就巨烈甩出，失控的16号弯赛车径直撞上7号弯的护墙。

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 crashes Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

莱克勒克扫兴地离开驾驶舱，这是他连续两天在同一地方撞墙，更终结了自己争夺杆位的希望。这次事故导致了红旗的出现，而在倒计时只剩1分36秒的情况下，赛会打出告示宣布排位赛不会继续。这意味着正在赛道上做自己第一个计时圈的维斯塔潘，在本阶段交出白卷，和同样没有时间的瓦尔特利·博塔斯，将从发车区第五排开始比赛。

由于没有车手能够提高时间，佩雷兹锁定了杆位，而刚刚第二次荣获月度超车奖的阿隆索将第二次代表阿斯顿·马丁从头排发车。塞恩斯名列第三，使得前三名又一次被三位西班牙语车手包揽。

本赛队第一次主场作战的哈斯车队成为一系列意外的受益者，凯文·马格努森在红旗前排名第四，将在正赛里从第二排起步。不过，他因为排位赛早期与汉密尔顿之间的事件，受到了赛会干事的传唤。

与预期一样，红牛和法拉利之外车队在迈阿密街道上的距异常微小，皮埃尔·加斯利落后丹麦人仅仅0.018秒排在第五，而拉塞尔也只相差哈斯车手0.07秒，落在第六。

莱克勒克的排位赛成绩定格在第七，将与埃斯特班·奥康分享第四排。Alpine在本周六强势崛起，成为中上游的有力争夺者。

赛季开局差强人意的梅赛德斯车手只是在最后时刻才从Q1过关，而第二阶段结束时，拉塞尔进步后幸运地停留在第十。汉密尔顿虽然也提高了个人时间，但落后队友0.232秒，中间还夹着亚历山大·阿尔本和尼科·霍肯博格，只能接受第13名的结果。

这位七届世界冠军在被淘汰后表示，当他出场做最后一次努力时，身前有七辆赛车，这使他的轮胎无法达到工作温度，从而无能为力。不仅如此，英国人从排位赛一开始就遭遇麻烦，在Q1第一圈里为了避免追尾速度突然变慢的马格努森，他大力刹车后右前轮蹭到护墙，而鼻翼也剐蹭到哈斯赛车，不得不回到维修区调整尾翼，直接影响了排位赛策略。

当前四场排位赛表现平平的博塔斯，本赛季第一次进入Q3时，他的阿尔法·罗密欧队友周冠宇止步于Q2，名列第14位。两位车手度过了困难的练习阶段，但在微妙的排位赛里双双从第一阶段突围。AlphaTauri的尼克·德福瑞斯以第15名从Q1过关后，没有在第二阶段提升名次 。

Q1最后3分钟赛道上差距十分接近，加上赛道进化速度让赛道上的局势非常紧张。经过最后一轮冲刺，时间榜上下发生了巨大变动。

迈凯伦两名车手都遭到淘汰。其中兰多·诺里斯与德福瑞斯只有不到0.07秒的差距，而他身后的角田裕毅也只落后了0.03秒。兰斯·斯特罗尔出人意料地只排在第18位。阿斯顿·马丁试图让他只用一套轮胎冲击Q2，但是没能成功，还相差日本车手不到0.05秒。

奥斯卡·皮亚斯特雷则以0.008秒之差，位于加拿大人身后，排在倒数第二。垫底的是在弗罗里达土生土长的威廉姆斯车手洛根·萨金特。这个阶段里，从第一名的维斯塔潘到美国新秀之间，仅有1.2秒的差距。

迈阿密大奖赛前，处于车手年度积分榜前二名的红牛车手之间只有6分差距。将在硬石体育场从杆位出发的“街道之王”佩雷兹，有机会职业生涯第一次领跑积分榜。