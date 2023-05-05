迈阿密大奖赛周五练习：维斯塔潘最快，莱克勒克撞墙

第二次在围绕硬石体育场的街道赛道上比赛，整个路面重新铺设了沥青。第一个赛道阶段开始之初，赛道表面抓地力水平极低，多名车手都冲出过赛道，包括在巴库退赛的尼克·德福瑞斯在长但狭窄12号弯打转。不过随着赛车不断行驶，赛道条件逐步改善。

整个阶段大部分时间里，维斯塔潘在大部分时间里都保持着绝对的领导地位，哪怕在用硬胎时期也比用中性胎的汉密尔顿和费尔南多·阿隆索更快，并在最后10分钟左右换上软胎后，继续是赛道上的标杆。

梅赛德斯在本阶段里的项目与其他车队略有区别，汉密尔顿直到最后三分钟才用软胎出场，而队友拉塞尔跟在他的身后。拉塞尔在开场完成系统检测圈后，由于感觉作为测试采用的新转向器过重，车队为他打开赛车前端调整，换回了标准的转向器。这令他损失了不少赛道时间，但阶段过半时，尼科·霍肯博格在3号弯失控撞墙导致了红旗，让拉塞尔的损失有所减少。当时，德国人和哈斯队友凯文·马格努森用软胎做出了第二快和第四快的单圈时间。

被红旗中断9分钟后，练习恢复进行，剁手车手都用软胎倾巢而出，维斯塔潘把标杆时间提高到1分30.549秒，随后，荷兰人换上较硬配方的轮胎。此时，在巴库实现本赛季第一个领奖台的查尔斯·莱克勒克，以0.1秒超过了维斯塔潘，上升到第一。不过，错峰进行最后一圈的梅赛德斯组合里，汉密尔顿在条件逐渐改善的赛道上做出1分30.337秒，将莱克勒克挤到第二。但稍后冲线的拉塞尔更是做出一圈1分30.125秒，锁定了本阶段的最快单圈。梅赛德斯就此包揽了前二名，莱克勒克则以第三名完成本阶段。而在巴库获胜的塞尔吉奥·佩雷兹只排在低11位。

去年在迈阿密因赛车故障退赛的周冠宇，在本周末的第一个阶段里稍显慢热，以1分32.134秒排在第17名，落后排名第14位的队友瓦尔特利·博塔斯0.2秒。

第二节练习在当地时间下午5点30分开始，随着太阳落下，赛道温度开始下降。几乎所有车手都在前半小时里用较硬的轮胎和软胎做练习，而维斯塔潘牢牢地把持着头把交椅。前半段，他用中性胎跑出的1分29.380秒无人能及，此后换上软胎跑了两次单圈模拟，一举突破1分28秒大关，达到了1分27.930秒。

法拉利的卡洛斯·塞恩斯成为最接近荷兰人的车手，但差距也达到0.385秒，随后是莱克勒克。摩纳哥人比队友慢了仅0.083秒，但以0.021秒排在位列第四的佩雷兹身前。前一阶段包揽前二的梅赛德斯，再次采取错峰的单圈冲刺模拟策略，试图在全天收工之前的最后几分钟里再用软胎最后一冲。但是，这个计划在还剩10分钟时，被莱克勒克引发的红旗打断。法拉利车手在进入长弧度的6号弯左手弯时，赛车转向过度后失控，撞上了对面的护墙。

当赛道清理干净后，已经没有足够时间留给梅赛德斯进行有象征意义的单圈练习。汉密尔顿先前用软胎跑出的时间，只能排在阿隆索和兰多·诺里斯身后，名列第七。而拉塞尔由于此前用软胎跑的飞驰练习圈进展不顺，仅仅排在第15位，落在两名阿尔法·罗密欧车手身后。

阿尔法·罗密欧赛车的速度比第一节练习中有所进步。周冠宇以1分29.181秒排在第13位，比队友快了0.008秒，但也只比前一位的马格努森慢0.1秒，而且距离前十名也只有0.135秒。