迈阿密冲刺赛：第一圈安全车难阻维斯塔潘获胜

Photo by: Red Bull Content Pool
本赛季第二场冲刺赛还没有开始就发生意外，埃斯特班·奥康刚刚驶出车库，就在维修区通道内撞到刚好经过的查尔斯·莱克勒克，因此被罚10秒。
从第一位发车的维斯塔潘顺利地领先进入一号弯，而第四位发车的丹尼尔·里卡多发车超过塞尔吉奥·佩雷兹上升到第三。
其他赛车在争夺位置时，费尔南多·阿隆索、刘易斯·汉密尔顿、兰斯·斯特罗尔的三辆赛车发生碰撞，最外侧的加拿大人带到了诺里斯，使得迈凯伦车手打转后停车。安全车在第一圈结束前出动。
混乱中，周五排位赛里无缘前十的乔治·拉塞尔掉落到第15位，而第17位发车的周冠宇避开了一堆赛车后上升到第14位。
因为一号弯碎片，赛车在安全车带领下通过维修区，斯特罗尔直接退赛，阿隆索更换了鼻翼，同时用硬胎换下发车时用的中性胎，不得不从最后一位开始追赶。
安全车在第三圈结束时离开。比赛恢复后，佩雷兹超过里卡多回到前三名，但难以真正赶上他身前的查尔斯·莱克勒克。摩纳哥人同样对维斯塔潘望尘莫及，荷兰人稳稳地领跑后实现本赛季冲刺赛二连胜。莱克勒克和佩雷兹分别获得第二三名。
里卡多在后半段受到卡洛斯·塞恩斯的压力，但成功守在第四名的位置上直到终点。奥斯卡·皮亚斯特雷为迈凯伦带回第六名。第一圈过后，两辆哈斯赛车分别积分区的最后两位，尼科·霍肯博格领先队友凯文·马格努森。
比赛重新开始后，碰撞中幸存但赛车受损的汉密尔顿对马格努森步步为营。然而丹麦人强硬地进行防守，甚至多次跑出赛道获益，因而受到10秒的处罚。尽管如此，哈斯车手仍然没有在赛道上有丝毫退让，而且在回头弯里已经被梅赛德斯赛车外线超越的情况下，将英国人逼出赛道。这导致了汉密尔顿无法正常过弯，被紧随而至的角田裕毅渔翁得利前进到第八。
赛会干事对于马格努森多次偏离赛道并且获益的行为，再次开出了罚单。而眼见队友霍肯博格已经处于安全地带，丹麦人在还剩三圈时把位置让给了角田和汉密尔顿，自己则下滑到第十。
最后几圈，角田为了最后一分而奋力防守汉密尔顿。最后一圈，英国人在大直道末端从内线超过了日本车手，第八个冲过终点线。然而，此时赛会打出英国人在维修区通道内超速，并很快开出通过维修区的罚单。由于比赛已经结束，梅赛德斯车手被追罚20秒跌落至第16位，这意味着角田拿到了最后一个积分。Alpine车手皮埃尔·加斯利落后2秒排名第九。
安全车离开后，周冠宇处于第13位，并且持续追赶着威廉姆斯的洛根·萨金特。虽然中国小将没有真正发起攻击的机会，但也把拉塞尔牢牢挡在身后。随着汉密尔顿和马格努森受罚，周冠宇最终以第11名完成冲刺赛，萨金特则以第十名完赛。
拉塞尔在一号弯位置下滑后并没有能够往前追赶的速度，落在周冠宇身后获得第12名。亚历山大·阿尔本在一场糟糕的排位赛后，威廉姆斯对他的赛车进行了修改，使他不得不从维修区开始比赛。尽管安全车早早出现，但泰国车手没有受益太多，只是取得第13名的成绩。
周冠宇的队友瓦尔特利·博塔斯因为在冲刺赛排位赛里阻挡了皮亚斯特雷，吃到了退后三位的处罚，从发车区的最后一位开始比赛。芬兰人在进入一号弯时试图前进，但被多辆赛车的事故挡住了前路，随后就一直处于DRS列车里没有进展，最后名列第14位。奥康则以第15名完赛。落到最后一位的阿隆索更多地为车队积累数据，名列第17位。
19圈的比赛结束时，马格努森一共收到了四张罚单，其中三张为离开赛道后获益对应的10秒，一张为多次驶出赛道的5秒。尽管丹麦人直接掉了18辆完赛赛车中的最后一名，但哈斯凭借霍肯博格的第七名从冲刺赛里收获了2分。
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