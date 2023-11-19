迈凯伦：造成诺里斯撞车的凹凸不平路面应被改善

比赛第3圈，在经过高速的11号左手弯时，诺里斯由于轧到道路中间一处凹凸不平的地方导致赛车失控。英国人的赛车打转后向后撞进了外侧护墙，并最终停在了12号弯的缓冲区。

事故发生后，诺里斯先被送到赛道医疗中心，随后又被转至附近的医院接受预防性检查，但很快就宣布平安无事。

当被问及导致车祸的原因时，斯戴拉表示：“那个地方有一处凸起的地方。你可以看到所有赛车在经过这处凹凸不平的地方时都摇摆了一下。“

”我认为赛道不平加上轮胎温度低可能让他始料不及。如果我们（以后在拉斯维加斯）继续在夜间比赛，这个不平整问题应该得到改善，因为轮胎温度总是很低，抓地力很低，会让这个弯角变得非常棘手。”

“在周末，我们已经看到了那个地方出现了转向过度的情况。因此，无论时间表如何安排，我们都强烈建议修正这一影响。”

斯戴拉认为各种情况的结合，使得这处原本相当容易通过的高速弯变得异常难驾驭。

“公平地说，这对每个人来说都是一样的颠簸，所以这取决于你的速度、轮胎的状况，你的赛车可能在那里的角度，以及你和前车离得有多近，”他解释道。“这其中存在多种因素。也许兰多认为他有足够的抓地力。“

“但这很微妙，我相信所有车手都会这么说。这个问题需要被解决。”

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Marshals remove debris from the circuit after a crash for Lando Norris, McLaren MCL60