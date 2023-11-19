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迈凯伦：造成诺里斯撞车的凹凸不平路面应被改善

迈凯伦领队安德里亚·斯戴拉表示，导致兰多·诺里斯在F1拉斯维加斯大奖赛中严重撞车的路面凹坑问题应当在明年得到改善。

Filip Cleeren
Author Filip Cleeren
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迈凯轮 MCL60 车队的兰多-诺里斯（Lando Norris）撞车后，裁判员为其提供帮助

比赛第3圈，在经过高速的11号左手弯时，诺里斯由于轧到道路中间一处凹凸不平的地方导致赛车失控。英国人的赛车打转后向后撞进了外侧护墙，并最终停在了12号弯的缓冲区。

事故发生后，诺里斯先被送到赛道医疗中心，随后又被转至附近的医院接受预防性检查，但很快就宣布平安无事。

当被问及导致车祸的原因时，斯戴拉表示：“那个地方有一处凸起的地方。你可以看到所有赛车在经过这处凹凸不平的地方时都摇摆了一下。“

”我认为赛道不平加上轮胎温度低可能让他始料不及。如果我们（以后在拉斯维加斯）继续在夜间比赛，这个不平整问题应该得到改善，因为轮胎温度总是很低，抓地力很低，会让这个弯角变得非常棘手。”

“在周末，我们已经看到了那个地方出现了转向过度的情况。因此，无论时间表如何安排，我们都强烈建议修正这一影响。”

斯戴拉认为各种情况的结合，使得这处原本相当容易通过的高速弯变得异常难驾驭。

“公平地说，这对每个人来说都是一样的颠簸，所以这取决于你的速度、轮胎的状况，你的赛车可能在那里的角度，以及你和前车离得有多近，”他解释道。“这其中存在多种因素。也许兰多认为他有足够的抓地力。“

“但这很微妙，我相信所有车手都会这么说。这个问题需要被解决。”

Marshals remove debris from the circuit after a crash for Lando Norris, McLaren MCL60

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Marshals remove debris from the circuit after a crash for Lando Norris, McLaren MCL60

诺里斯的事故并非迈凯伦唯一的失望之处，其另一位车手奥斯卡·皮亚斯特雷由于和刘易斯·汉密尔顿的撞车导致爆胎，不得不额外进站，最后只收获了一个积分。

 

第17圈的相撞距离澳大利亚人使用硬胎的第一阶段刚刚过半。因此为确保完成50圈的比赛，他不得不先进一次站，然后再换上中性胎。

 

出站后的皮亚斯特雷从后一路奋起直追。尽管迈凯伦小将受益于发车阶段前方的他混乱，但他显示了强有力的比赛速度，并以出色的超车重新回到了竞争行列。

“这太令人失望了，真是太遗憾了，因为奥斯卡实在表现很棒，”斯戴拉补充道。“我们的速度之快有点出乎意料，所以很遗憾，因为我们在比赛开始时使用了硬胎，然后由于与汉密尔顿的碰撞，我们只能在既定的时间之前进站。无论安全车何时出动，对于用硬胎起步的车手来说，这总是会是一场有点不利的比赛。”

翻译/小飞侠

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