迈凯伦：Racing Point目前在年度第三之争中赛车最快

俄罗斯大奖赛过后的制造商年度积分榜上，迈凯伦、Racing Point和雷诺分列第三四五名，但是最大分差只有7分，年度第三名的争夺异常胶着。

尽管车队依然排名第三，迈凯伦领队塞德尔认为，Racing Point是目前除了梅赛德斯和红牛之外，赛道上第三快的赛车，同时雷诺也在近期呈现飞快的上升趋势。

德国人在索契的比赛后表示：“我认为在纯粹的赛车潜力方面，Racing Poin接近于他们从巴塞罗那测试以来的平均水平，很明显是这场较量中比较快的赛车。

“雷诺很明显从斯帕开始也取得了良好的进步。同时，我们始终在比赛里与他们进行激烈的争夺，或是在他们前面，或是排位赛阶段里夹在中间。

“我们承认他们有了很好的进步，现在轮到我们确保改进我们的赛车，如果我们想继续留在这场战斗中的话，就要在速度方面进一步提高。”

自卡洛斯·塞恩斯在意大利大奖赛中获得第二名之后，过去两场比赛中，迈凯伦都在这三支车队的争夺中落在最后。尤其是在索契，当塞恩斯开场圈退赛后，兰多·诺里斯倾尽全力也没能进入积分区。

虽然两大竞争对手势头强劲，但是塞德尔对迈凯伦团队的综合能力保持信心。

“我们一直很实际，”迈凯伦领队补充道，“平均而言，从今年开始的时候，就Racing Point赛车的打造方式来说，他们在这场较量中赛车更快，而且我认为还有不少余地。”

“但与此同时，我们的两位车手拿出了很好的表现。而且我认为，在比赛团队的赛车运作方面，我们也比去年前进了一大步。我们在拿到积分的车队中排在第四五名。这让我们现在积分达到了106分。我们不会停滞不前。我们知道我们需要继续研发赛车来追近对手，或者说让战斗继续下去。”

迈凯伦在索契的周末里进一步尝试了效仿梅赛德斯设计的新鼻锥。尽管空手而归，但是车队相信在赛车主体即将根据新规则遭到冻结的情况下，此举有助于理解接下来的研发方向，从而激活赛车的更多性能。