迈凯伦：Racing Point的旧梅赛德斯赛车会让对手难以竞争

虽然兰多·诺里斯在最后两圈里连超三车，帮助迈凯伦领先Racing Point完赛。但是，诺里斯能够在冲线前一瞬超过塞尔吉奥·佩雷兹并拿到第五名，得益于墨西哥人在与红牛车手亚历山大·阿尔本的较量中损坏了鼻翼，不得不在最后两圈安全行驶来完成比赛。

Racing Point的2020年赛车在冬季测试里就显示出良好的速度，但因为效仿了去年的梅赛德斯W10而受到了诸多质疑。上周日的比赛里，RP20的竞争力完全展现，尽管赛后被雷诺就其合法性向国际汽联提出了抗议。

佩雷兹因为调校问题，在雨天的排位赛里仅仅获得第17名。但是当周日恢复好天气，他的反击令从前十位发车的雷诺车手丹尼尔·里卡多大感意外。澳大利亚人形容对手拥有“正经的速度”，并且“对我们这样的来说有一点太快”。

排位赛名列第三的卡洛斯·塞恩斯在被阿尔本超过之后，就面对来自Racing Point车手的压力。结果，西班牙人在与兰斯·斯特罗尔和佩雷兹的直接对话中，都败下阵来。

当被问到是否对Racing Point的速度有所顾虑时，塞德尔回答说：“这没有让我感到担心，因为只是证明了我们在巴塞罗那（测试）和本周五了解到的情况。

“事实很简单，这辆一年前的梅赛德斯赛车很快，而运作它的是一支优秀的团队。我们很清楚，基于我们在冬天所做的研发，我们的确追近了去年的梅赛德斯。所以如果他们从这辆赛车提取更多性能，会让我们很难竞争。

“因此现在对我们来说重要的是继续开发我们的赛车，继续改进赛车，同时最大程度地把握机会——这方面我们两位优秀的车手在前两场比赛里做得很好，而且我认为车队在策略方面也做了很多正确的决定。”

Lance Stroll, Racing Point RP20 and Sergio Perez, Racing Point RP20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

佩雷兹在比赛中的轮胎策略，与梅赛德斯的瓦尔特利·博塔斯十分接近，都是用软胎起步，在半程时换上中性胎。他在第54圈做出当时的全场最快单圈时间，并且直追阿尔本。

红牛领队克里斯蒂安·霍纳认为那个时段，墨西哥人已经比博塔斯更快——领先的刘易斯·汉密尔顿控制着速度。因此，他告诫所有车队都应该提防Racing Point的竞争力。

“我认为每个人都应该担心Racing Point，”霍纳在雷诺提出抗议之前接受采访时表示，“佩雷兹当时的速度比梅赛德斯还快。考虑到博塔斯只比Racing Point早一圈换胎，佩雷兹快了0.3-0.4秒。他们表现出了非常惊人的速度。”

值得一提的是，Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔在赛后第一时间接受采访时表示，他不知道对手是否会提出抗议，也不理解原因。而一个多小时后，雷诺向斯蒂利亚大奖赛的赛会干事递交了正式的抗议书。

当天晚上，赛会干事发出通知，确认雷诺的抗议是“可以被采纳的”，但是需要更多证据来进入程序，因此会择日审查。为此，国际汽联扣押了两辆RP20赛车的前后刹车空气通道，而且要求梅赛德斯提供W10的相关部件进行检查。据悉，正式的审议会在本周末的匈牙利大奖赛期间开始。