迈凯伦MCL36在沃金携新涂装亮相

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迈凯伦是第四支发布本赛季根据新规则打造的新赛车的车队，而且与前一天举行新车发布会的阿斯顿·马丁一样，在其沃金基地展示了真实的赛车，而非红牛RB18那样更多是涂装展示。

MCL36延续了近年来迈凯伦车队的木瓜色主题色彩，但蓝色部分比原先更浅，更接近车队赞助商海湾石油公司在上赛季摩纳哥大奖赛期间推动过的一次性涂装。

在迄今为止展示的三款2022年赛车设计中，针对新规则下的后部车身，MCL36的理念与阿斯顿·马丁AMR22类似，尽可能地向后延伸了车身表面，而非哈斯那样狭窄且急剧下垂的格式露出了更多的底板表面。不过表面上看，车手似乎没有非常紧密地包裹在引擎周围。

今年是兰多·诺里斯与丹尼尔·里卡多在迈凯伦搭档的第二个赛季。虽然去年英国车队在年度第三的争夺中输给了法拉利，但澳大利亚人在蒙扎帮助车队自2012年后第一次赢得比赛胜利，而诺里斯的第二名也让迈凯伦成为全年唯一包揽比赛前二名的车队。英国车手也四次登上领奖台，并且摘下了自己的第一个杆位。

2022赛季，除了F1之外，迈凯伦还参加IndyCar和Extreme E两项赛事，其赛车的涂装也在同一天公布，并且都以MCL36的颜色为主线。

迈凯伦车队CEO扎克·布朗在MCL36发布会表示："今天我很高兴看到我们在F1、IndyCar、Extreme E中的三个迈凯伦赛车项目一起发布。 这是我们车队第一次，在整个赛车界里也是第一次。很高兴看到车迷们对于准备加入我们的下一段旅程如此兴奋。”

"兰多在2021年取得了巨大进步，获得了四个领奖台完赛，而丹尼尔在蒙扎的轰动性胜利提醒了车队再次获胜的感觉。 进入2022年，我们希望在这一进展的基础上进一步缩小与领先车队的差距。"