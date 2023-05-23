迈凯伦F1赛车启用特殊涂装纪念“三冠王”成就

今年迈凯伦庆祝车队成立60周年，此前其已经为参加Indy500的赛车推出了三款不同的涂装。本周末开始，F1将连续两个周末比赛在蒙特卡洛和巴塞罗那比赛，英国车队为纪念其“三皇冠”赛事——摩纳哥大奖赛、Indy500和勒芒24小时——获得胜利的赛车圈最高荣誉之一，MCL60赛车将使用集黑、冰白、木瓜橙三种颜色的涂装登场。

其中，尾部的木瓜橙向1974年复刻了Indy500桂冠的M16C/D赛车，中部的冰白则来自于1984年在摩纳哥斩获胜利的MP4/2赛车，而前部的黑色则向1995年迈凯伦第一次参加勒芒就获胜的F1 GTR赛车致敬。

“通过赢得三冠王实现赛车界最伟大的成就，我们非常骄傲能够以在2023年摩纳哥大奖赛上使用特殊涂装来庆祝迈凯伦车队的丰富历史，”迈凯伦车队CEO扎克·布朗表示。

“按照我们的60周年庆祝以及向布鲁斯·迈凯伦的遗产致敬，这个独特的涂装是向换来三冠王荣誉的三场胜利表示敬意。”

这是三年来迈凯伦第二次为摩纳哥大奖赛推出一次性的特别涂装。2021赛季，英国车队与当时的赞助商海湾石油联合设计了一款复古的经典涂装。

本周日，迈凯伦也将在大西洋对岸出战Indy500，其四位车手在前三排（每排三辆赛车）里几乎占据了半席，其中菲利克斯·罗森奎斯特将从第一排发车。