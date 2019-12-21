迈凯伦：2021年挑战前三名并非“不可能完成的任务”

自从2014年进入混合时代以来，梅赛德斯、法拉利和红牛包揽了所有分站胜利。不过，多支车队把计划中的规则大调整视为打破这种现有格局的机会。

迈凯伦将在2021年改用梅赛德斯引擎，意味着他们将得到夺下过去六年锦标赛冠军的动力单元。

虽然塞德尔城人三大车队会在规则改革后继续名列前茅，但是他认为不能排除迈凯伦实现飞跃的可能性，只不过他的车队需要在2020年迈出“非常好的”一步。

“短期来说，我的目标明显是明年我们的赛车能再前进一步，但同时我们要保持实际，”塞德尔说，“对我来说，非常好的一步会是，在赛车的单圈时间方面，如果我们可以跳到介于当前的水平和三大车队之间，那会是很棒的成就。但是仍然需要非常努力才能达到，因为三大车队也会继续改进他们的赛车。”

他补充表示：“在F1的新时代里 ，三大车队霸占现在的位置，不只是因为有更多预算，也是他们工作做得更好。这也自动意味着2021赛季他们会领先。”

“2021年起会实施预算帽，我们需要保持实际，他们从2021年起还会领先。但是从过往来看，（挑战三大车队）也不是‘不可能完成的任务’。”

“我们只是需要实际一点，有足够的耐心，在定下有野心目标的同时保持实际，因为在万事俱备之前，肯定是要花时间的。”

“梅赛德斯和红牛开始的时候也是这样。最重要的是要有清楚的眼光，对我们如何迎接未来的挑战、如何一步一步把一切准备到位有明确的计划。接下来就需要我们齐心协力来实现。”

迈凯伦在2019赛季制造商年度积分榜上排名第四，取得了2012年第三名后的最佳成绩。