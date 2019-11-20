迈凯伦：2020年不会铁定获得第四名

卡洛斯·塞恩斯在巴西大奖赛里以第四名完赛，但在刘易斯·汉密尔顿因撞到亚历山大·阿尔本被罚后，他递进到了第三名。为了庆祝迈凯伦自2014年澳大利亚大奖赛后的第一次三甲名次，西班牙人在赛后走上领奖台举起了他的奖杯——也是他个人第一个领奖台完赛。

2018赛季获得制造商年度第五名后，迈凯伦在今年保持上升势头，在中游集团竞争中超过了其引擎供应商雷诺的厂商车队。后者在本赛季开始前野心勃勃，并且从红牛签下了丹尼尔·里卡多，但是在本赛季表现和成绩上均出现倒退。

今年加入沃金基地担任车队领队的塞德尔，在迈凯伦的进步中功不可没。他明确表示车队的中期目标是赶上三大车队，但不会好高骛远。

“当然不会（觉得是板上钉钉的），”塞德尔在巴西大奖赛后说，“我们有很高的目标，中期目标是达到最接近三大车队的水平、为领奖台和比赛胜利而战。但同时，从一个赛季到另一个赛季，我们需要对什么是可以实现的保持现实。”

“我们非常尊敬三大车队和他们的工作，但同时我要确保车队内部也尊重当前其他所有的竞争对手，因为所有人为了进步，一年比一年刻苦。”

“所有车队都人才济济。这是一项复杂的运动。这就是为什么没有事情是得到保证的。重要的是你始终保持谦虚、埋头苦干，不能因为我们比去年有进步而放松，而是要坚持努力，让我们变得更好，打造出更快的赛车，提高我们的工作流程和方式方法。在接下来几个月和几年里把所有事情准备齐全是很重要的，这样才能再次崛起。”

“2021年规则的实施，特别是预算帽会帮助我们。但是三大车队依然在我们前面，他们就是那么强，因为我们做得更好。我们不会自动赶上他们。”

虽然车队在巴西大奖赛过后提前一场锁定了年度第四名，但是塞德尔表示车队无暇庆祝，而是要借助这股士气继续为2020年赛车研发使劲。

“在F1，你永远不能放松，”德国人说，“直接把注意力放在阿布扎比大奖赛的准备工作更加重要，因为我们仍然想在那里得到好成绩，这才是结束赛季最好的方式，也是对明年最好的鼓励。”

“车队后方已经在为明年赛车的设计打造和生产方面全力以赴。今天的成绩对他们也是巨大的鼓舞，期待在阿布扎比结束本赛季。所以我百分之百对下赛季充满期待。”