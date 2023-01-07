迈凯伦2月13日发布新车，与阿斯顿“撞车”

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阿斯顿·马丁于去年年底就率先公布了新车发布时间。此后，法拉利、AlphaTauri和Alpine先后确定时间。

与其他车队较为常规的在社交媒体上发布日期有所不同的是，迈凯伦在本周五的一条看似普通的推送中“泄露”了重要日期——在一位忙于新车工作的机械师的工作台上，贴着一张写有“截止日期2月13日”的便条。紧接着，迈凯伦又发布了第二条类似的普通推送，揭露了这次“剧透”，随后才发布了正式的“车队发布”日期动画。

迈凯伦在2022赛季制造商年度第四名的争夺中输给了Alpine，尽管兰多·诺里斯是整个赛季里三大车队车手之外唯一登上过领奖台的车手。

2023赛季迈凯伦发生了重大变化。当诺里斯迎来它在沃金的第五个赛季时，他的队友换成了2021年F2年度冠军奥斯卡·皮亚斯特雷。在迈凯伦决定与丹尼尔·里卡多提前一年终止合约后，年轻的澳大利亚车手取代了同胞。此外，随着安德雷亚斯·塞德尔今年出任索伯首席执行官后，顶替转投法拉利的弗雷德里克·瓦塞尔，迈凯伦内部提拔原竞赛执行总监安德雷亚·斯戴拉为车队日常负责人。

一年之前，迈凯伦的新赛季发布会上不仅亮相了2022年F1赛车，还同时介绍了其IndyCar、Extreme E和电竞车队。今年，迈凯伦“接盘”梅赛德斯FE车队后，全年将参加五项赛事。

2023年已知新车发布日期：

车队 日期/地点 车名 AlphaTauri 2月11日/美国纽约 AT04 迈凯伦 2月13日/英国沃金 MCL37 阿斯顿·马丁 2月13日/英国银石 AMR23 法拉利 2月14日 待定 Alpine 2月16日/英国伦敦 A523