迈凯伦里卡多的F1声明“并不意外”

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2022赛季，里卡多在迈凯伦车队遭遇了艰难开局，而最近几周他在F1的未来受到了外界的诸多猜测。这位澳大利亚车手的表现难以赶上队友兰多·诺里斯，本赛季目前迈凯伦拿到的81个积分里，只有17个积分是里卡多贡献的，而他总共只在三场比赛中进入前十。

里卡多目前的合约将在2023赛季末结束，不过5月份迈凯伦赛车CEO扎克·布朗对于合同内可能为解约铺平道路的“机制”的评价，引发了外界对双方是否会提前解约的怀疑。

在怀疑者列出了可能取代他的几位车手后，里卡多上周在社交媒体上重申自己明年会继续留在迈凯伦。

被问及如何看待里卡多这一表态时，迈凯伦领队塞德尔表示这并不意外，而且这样的声明和车队本身的态度一致，即双方专注于齐心协力。

“从我们的角度来说，从来没有怀疑的必要。”塞德尔说，“我们很清楚现在有合约在，我们唯一的重点就是和丹尼尔一起在表现方面最后再提高几个百分点。这就是我们的焦点。声明并不令人意外，只是确认了我们一起努力，这和我们几个月来所说的是一致的。所以，并不意外。”

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

里卡多在周四解释道，他希望“当事人”粉碎谣言，而且他对自己竞争力能够处于F1顶尖水平的信念从不动摇。

近几个月被传可能取代里卡多的人选中，有来自印地赛车的科尔顿·赫塔和帕托·奥沃德。俩人都为迈凯伦测试过F1赛车。上周，赫塔在波尔蒂芒驾驶了2021年迈凯伦赛车，完成了一次为期两天的旧赛车测试（TPC)项目——F2车手杰安·达鲁瓦拉和模拟车手威尔·史蒂文斯也同样参加了该项目。

今年的规则要求车队至少有两次自由练习需要派出新秀车手。塞德尔表示TPC项目的主要目的，是为有可能出场的车手所准备的。

“为了符合这一规则，你需要找到对的车手，你也需要让他们有机会去好好准备，确保他们能够真正发挥出自己的实力，”塞德尔说。

“确保车手准备妥当对我们来说也很重要，因为他们在赛道上驾驶的是我们的赛车，装着我们的赛车引擎、我们的赛车变速箱。你可不想有任何‘惊喜’发生。这就是我们正在进行的事情。我们目前选择的车手很有天赋，他们在不同的比赛项目中展示过自己，包括在印地，身手不凡。这就是为什么我们想看看他们驾驶F1赛车会怎么样。”