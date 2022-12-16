迈凯伦透露塞德尔早就计划2026年加入奥迪

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本周二，迈凯伦宣布将任命安德雷亚·斯戴拉为新任领队，取代离职的塞德尔。作为车队高层“大挪移”的一部分，塞德尔将加盟2026年即将成为奥迪厂队的索伯车队担任新任首席执行官。而瑞士车队的原领队弗雷德·瓦瑟尔将前往法拉利。

塞德尔的离职也令外界颇为震惊，因为原本他与迈凯伦的长期合同将持续到2025年底。然而，迈凯伦首席执行官扎克·布朗解释表示，塞德尔已经通知他将在目前的合同结束后加入奥迪。由于索伯正在寻找瓦瑟尔的替代者，迈凯伦也已和其达成了一份让德国人提前离队的协议。

周二布朗在迈凯伦工厂接受媒体的采访时表示:“安德雷亚斯在赛季中告诉我，他将去其他车队，他的合同将在2025年底到期。他的目的地可能非常明确，考虑到他的背景，这是完全可以理解的。”

“当时，我们打算在可预见的未来继续合作，因为我们的关系非常非常良好。他的工作纪律性很强。我们当时要做的就是，在赛季结束的时候，让全世界知道在2025赛季结束的时候会有变化。”

“而且，在我们打算公开之后，我第一个想要联系，想要看看是否能领导迈凯伦车队的就是坐在我旁边的安德雷亚（斯戴拉）先生。但那时，我还不确定这是否是他会考虑的事情。当弗雷德很明显要去法拉利的时候，索伯车队的老板芬恩·劳辛给我打了个电话，我和他已经认识十年了，而且相处得很好，他问我是否有可能提前让安德雷亚斯离开。”

“我的反应是，如果安德雷亚愿意加入担任车队领队，那么我很乐意现在就做出改变，我认为在可预见的未来，这会让每个人都拥有一个永久的归宿。”

Andrea Stella, F1 Team Principal McLaren, Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: McLaren

同时布朗表示，在劳辛与他沟通后，他最终说服了斯特拉立即担任领队一职——这也为塞德尔的离开敞开了大门。

“经过几次良好的交谈，安德雷亚欣然接受了这一角色，这让我们处于一个非常舒适的位置，可以继续向前前进，”布朗表示。“因为安德雷亚一直是带领我们车队前进的第一人选，这一切很快就水到渠成了。”

不过布朗拒绝详细说明塞德尔何时告诉他自己将在合同结束时离开。

但是他也深谙，迈凯伦方面并没有兴趣与塞德尔开展“契约游戏”，并让他带着“园艺假”离职。

“我们的关系很好，”布朗表示，“我知道很多车队都在打‘园艺假’牌。但我认为，正如我们在迈凯轮所展示的那样，有很多方法可以解除关系，无论是与车手，还是与员工，你可以在对每个人都非常可行的条件下行事。”

翻译/小飞侠