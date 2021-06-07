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迈凯伦车队股东 Mansour Ojjeh逝世，享年68岁。

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从1984年开始便成为迈凯伦车队股东之一的Mansour Ojjeh逝世，享年68岁。

       迈凯伦在周日上午的一份声明中证实，这位瑞士出生的商人在家人的陪伴下在日内瓦去世。

        Ojjeh在F1圈内最为人所知的是他与迈凯伦长达数十年的合作关系。而最初，他在这项运动中的“首次亮相”实际上始于威廉姆斯。

        Ojjeh的父亲创立了Techniques d'Avant Garde（TAG）投资公司，并于1979年成为威廉姆斯的投资人。那一年，英国车队在英国大奖赛上取得了首个F1冠军，之后又与阿兰·琼斯一起赢得了1980年的F1世界冠军。

        1981年底，迈凯伦的时任老板罗恩·丹尼斯找到了Ojjeh，希望TAG成为车队的合作伙伴。两人一拍即合，并达成了一项涉及为保时捷制造的涡轮发动机提供资金的交易。

        迈凯轮和TAG的合作取得了巨大的成功，尼基·劳达和阿兰·普罗斯特也统治了1984赛季。同年晚些时候，Ojjeh成为了迈凯伦车队的大股东，并与车队携手斩获了更多世界冠军头衔。

        同时Ojjeh也是迈凯伦进军汽车行业的“灵感来源”。正是他成功说服丹尼斯，生产公路汽车会有良好的商业前景。 TAG与迈凯伦在公路汽车、电子元件和市场营销等方面的合作也同样保持着竞争力。

        虽然此后丹尼斯离开迈凯伦车队，但Ojjeh仍然是车队的忠实合作伙伴，尽管他的股权随着巴林投资公司Mumtalakat成为投资人而被稀释。

        近年来，Ojjeh一直饱受疾病的困扰。2013年底，他因患有IPF肺部疾病而接受了双肺移植手术。虽然Ojjeh已经完全康复并与迈凯伦继续保持着合作，但在2020年，他还是将自己在车队董事会的席位移交给了儿子Sultan。

        Ojjeh一直以来都是F1的忠实粉丝。在2017年接受Motorsport.com的采访时，他表示自己在迈凯伦的参与感就像成为了这个家庭的一部分。

      他说道： “我喜欢看到那些我的旧相识们，喜欢去车库，喜欢待在维修区。当然，当我们表现出色时，我也喜欢胜利。” 

        ”我认为这就是F1的挑战。在不同的国家，我喜欢到处走走，去感谢那些为我们工作，为我们实现梦想的人们，因为他们需要被肯定。这是我们为3500名员工能做到的最起码的事情。”

翻译/小飞侠

 

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Series Formula 1
车队 迈凯伦车队
Author Jonathan Noble

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