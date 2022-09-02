迈凯伦赢得与Alpine的“皮亚斯特雷之争”

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Alpine和迈凯伦对于皮亚斯特雷2023赛季的归属“对簿公堂”。因为两支车队都认为自己与21岁的澳大利亚人有着下赛季的协议。但是CRB在审核所有材料之后宣布，这位2021赛季F2年度冠军明年有权利为迈凯伦比赛。

CRB由四名具有国际地位和合同法经验的合格律师组成。裁决书中写到：“受合同认可委员会任命的法庭于2022年8月29日举行了一次会议，听取了Alpine赛车有限公司、迈凯伦赛车有限公司和奥斯卡·皮亚斯特雷先生的律师们的意见。”

“法庭已经发布了一致的决定，即唯一得到委员会承认的合同是迈凯伦赛车有限公司与皮亚斯特雷先生于2022年7月4日签订的合同。皮亚斯特雷先生有权在2023年和2024年赛季为迈凯伦赛车有限公司比赛。法庭成员包括主持庭审的Ian Hunter QC、Klaus Peter Berger教授、Matthieu de Boisseson和Stefano Azzali。”

国际汽联在荷兰大奖赛周五第二节练习之前公布了裁决结果。而很快，迈凯伦就发表声明宣布皮亚斯特雷将在2023赛季与兰多·诺里斯组成新的车手阵容。上周的比利时大奖赛之前，英国车队宣布已经与丹尼尔·里卡多取得提前一年结束合约的共识。

“对于将在迈凯伦这样一支著名的车队迎来我的F1首秀，我感到非常高兴，同时感谢提供给我的机会，"皮亚斯特雷表示。“这支车队拥有给予年轻人机会的悠久传统，我期待与兰多一起努力，将车队推向领先集团。”

迈凯伦车队CEO扎克·布朗和领队安德雷亚斯·塞德尔都对皮亚斯特雷即将到来表示欢迎。布朗更是表示“在兰多和奥斯卡身上，我们有一个年轻、令人兴奋的F1阵容，具有巨大的潜力，使我们能够很好地实现我们未来的雄心壮志”。

与此同时，Alpine车队只是发出了简短的声明。确认车队已经翻篇，并且将在合适的时间公布明年谁将成为埃斯特班·奥康的队友。事实上并非里卡多，而是AlphaTauri的皮埃尔·加斯利现在成为加入恩斯顿基地的大热门。