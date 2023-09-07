迈凯伦：诺里斯与皮亚斯特雷的碰撞是“不可接受的”

在51圈比赛的第24圈，刚刚出站的迈凯伦新秀皮亚特雷和已经完成进站的诺里斯在为争夺第十名而战时，在第一个之字弯发生了碰撞。

在进入狭窄的第一个弯心时，处于内侧的澳大利亚人的赛车右前方剐蹭到了队友的侧箱。但由于没有造成重大损伤，两人都逃脱了赛会干事的惩罚。然而斯特拉表示，两辆迈凯伦之间发生碰撞是 “不可接受的”，并且二者也永远不应该发生任何碰撞。

“比赛中发生了碰撞，这不符合迈凯伦的比赛方式，”意大利人说。“重要的我们对于什么是你认为可以接受的，什么是不可接受的要有明确的界限。这不是感情问题，这就和你对待其他事情一样。”

“你必须以相似的方式应对比赛。很明显对于任何一位车手来说，都有比他们自身更重要的东西，那就是车队。”

斯特拉补充表示，迈凯伦还没有必要针对此次碰撞采取紧急行动，并考虑过事故是否是由于皮亚斯特里出站时轮胎温度过低而产生的误判。

“我需要复盘一下。和所有的事情一样，我们会冷静地去处理，” 意大利人继续说道。“我们没有什么迫切要做的事。我们将根据需要采取调整。”

“当你离开维修区的时候，情况总是有点棘手，尤其是对于硬胎。奥斯卡肯定是想看看他自己能争取到什么位置，才能令他保住这个名次。但是轮胎温度较低的时候，情况可能比他预期的要更困难一些。”

“我们绝对可以得出结论，这只是一次小小的误判。两位车手都意识到两辆迈凯伦之间不应该有任何碰撞，这只是执行的问题，我们都存在执行的问题。”

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

当被问及这一事故是否是由于迈凯伦对诺里斯采取undercut策略所造成时，斯特拉表示，车手通过将车队置于危险之中来“肯定自我”仍然是不可原谅的。

“如果这次事故是由于undercut所造成的压力，那么我们有一些事情需要反思，” 斯特拉说道。“因为这意味着车手是为了肯定自我而把车队置于危险之中。这是不可接受的。”

面对意大利比赛中，法拉利车手和领队弗雷德·瓦塞尔都为之雀跃的“干净较量”，斯特拉补充表示，他的两位车手也可以“自由竞争”。

“我的角色是告诉他们原则和一个清晰的参数，让他们可以在这一范围内竞争，”斯特拉说道。“这就是我们想要看到的，看到法拉利今天的表现令人兴奋。”

“至于如何保持在参数之内，这不是我们能决定的，因为我们不是车手。实际上他们有资格说，‘轮胎的温度有点低，也许我需要更多的余量’。”

翻译/小飞侠