迈凯伦：让诺里斯先进站是为避免潜在的换胎出错

迈凯伦领队安德雷亚·斯戴拉在匈牙利大奖赛结束后解释称，两辆赛车最后一次进站顺序的安排是为了避免不必要的进站执行错误，尽管这导致了比赛最后阶段引起争议的车队指令。

迈凯伦在第二轮进站时安排处于第二位的兰多·诺里斯先于领跑位置上的队友进站。澳大利亚人从发车阶段率先进入一号弯后就一直处于领先。但是在温度非常高的赛道上，诺里斯早两圈进站，让他完成了一次非常有威力的undercut，因为当皮亚斯特雷完成最后一次换胎并出站后，已经被队友超过。

虽然诺里斯据理力争，但在比赛结束前还是听从了车队的安排，把第一的位置还给队友，后者最终实现了职业生涯首场胜利。英国人在与工程师交流中指出，如果车队要避免这种麻烦，原本应该让领跑位置上的皮亚斯特雷先进站。

对此，斯戴拉表示，尽管当时诺里斯对处于第三名的刘易斯·汉密尔顿拥有相对稳健的优势，但车队不希望差距减小，因为那可能给换胎造成不必要的麻烦。

“我们知道让兰多先进站，可能会出现那种情况，但如果我们不确定可以解决，我们原本不糊那么做，”斯戴拉说到。“我认为，因为我们在亨格罗林，因为天气很热，有两个变量我们要解决的。”

“第一个，我们不想太早进站，因为轮胎退化很厉害，而我们不想耗尽轮胎，如果维斯塔潘会在最后阶段成为麻烦。因此，我们只是想尽可能延迟进站。”

“第二个因素是你可能在进站时出错，因此从进站的角度来说，你需要确保安全。你想在只有3秒余地的时候进站吗？因为那样的话，所有的压力都会在换胎小组身上。我不想在比赛里责任全都转移到换胎小组。”

“我宁愿在维修墙上承担责任，确保第一二名，然后在维修墙和车手之间我们来处理情况，因为我们会谈论这个情况，我们知道我们要怎么处理。”

诺里斯在最后一停时领先汉密尔顿4秒多，但斯戴拉认为，如果让汉密尔顿用新轮胎多跑一圈，那么差距可能会被缩小，导致增加不必要的风险。

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, congratulate each other on the podium Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“我只是不想在进站时出现螺母问题、执行问题等情况，让我们落到梅赛德斯或法拉利后面。我们在维斯塔潘身上看到了可能出现什么情况，维斯塔潘的轮胎会比前面的车手新很多。所以我认为，如果维斯塔潘的情况真的那样发展，我们现在就会谈论别的话题了。”

“我知道对媒体来说，我知道对电视观众来说，这会成为一个故事，但对我们内部来说，这会成为我们比赛方式的一部分。这就是为什么我们在文化、价值观和心态方面投入如此之多，因为如果我们想与兰多、奥斯卡和迈凯伦一起争夺冠军，我们就要能够处理好这种情况。”

斯戴拉坚持表示，他对诺里斯迫使车队多次在无线电里说服他被位置归还给皮亚斯特雷并不生气，因为那表明了正确的心态，但最终仍然遵照了车队的要求。

“因为他是一名赛车手。能告诉我哪个赛车手不会这么做吗？事实上，我想你可以说出很多车手在第70圈之前不会这样做。如果兰多没有表现出‘我是一名赛车手’，我会非常担心。我想，奥斯卡和他自己，当他们与马克斯·维斯塔潘、刘易斯·汉密尔顿等人竞争时，都需要奋战。”

“因此，他展示了赛车手的风范和精神，但是，虽然谈论有争议的方面可能很有娱乐性，但如果不提到按我们比赛方式找到的解决方法，那是不公平的。”