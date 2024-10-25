迈凯伦要求重审诺里斯在奥斯汀的处罚

迈凯伦在墨西哥城大奖赛前向国际汽联申请对兰多·诺里斯在美国大奖赛上的争议性处罚进行复审。

上周日在美洲赛道的比赛后半段，诺里斯在与争冠对手马克斯·维斯塔潘争夺第三名时，在12号弯赛道外超过了红牛车手。当时，迈凯伦车手认为自己在维斯塔潘的逼迫下才跑出赛道。但是，赛会干事持不同看法，判定他“获得了持久优势”，因而开出5秒罚时，使他无缘领奖台。

迈凯伦最初认为对这一决定提出上诉没有意义，领队安德雷亚·斯戴拉在奥斯汀表示：“这个决定不能上诉，所以对我们来说，这件事已经结束了。

“对于我们、车手和车队来说，现在我们结束了这一章。但我们希望国际汽联和干事能对此案进行复审，以便我们今后能更好地管理比赛。我们现在继续下一场比赛。”

不过，就在本周末墨西哥城大奖赛的周四，迈凯伦被证实已经就对诺里斯在奥斯汀的受罚提出了复审申请。英国车队的代表需要在当地时间周五下午14:30，通过视频会议的方式出席与美国大奖赛当值赛会干事的听证会。

届时，国际汽联将确定是否存在“在做出相关决定时寻求复审的一方无法获得的重要且相关的新因素”。如果赛会干事认为迈凯伦提出了可行的新证据，将举行第二次听证会。

2024赛季还剩最后五轮——包括两个冲刺赛周末，诺里斯在车手年度积分榜上落后卫冕冠军维斯塔潘57分。