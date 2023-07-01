迈凯伦要求国际汽联重审诺里斯的加拿大处罚
迈凯伦针对加拿大大奖赛中兰多·诺里斯因“违反体育精神行为”而受到5秒处罚，行使“重审权利”，要求国际汽联进行回顾。
蒙特利尔的比赛中，当安全车出现后，诺里斯试图拉开与自己身前的队友奥斯卡·皮亚斯特雷的间距，来确保两辆迈凯伦赛车在同一圈进站换胎。然而，赛会干事认定英国车手的举动蓄意拖延竞争对手，有违体育精神，对其开出5秒处罚。
虽然诺里斯第九个冲过终点线，但因为这张罚单而滑落到第13位，而皮亚斯特雷也没有进入积分区。英国车手和迈凯伦车队都对这个处罚感到不满和不解，而且认为自己成为了树立新标准的牺牲品。
在经过与国际汽联的讨论之后，迈凯伦在奥地利大奖赛周五晚上决定采取进一步行动，动用“重审权利”，要求国际汽联进一步审视在蒙特利尔的裁决，尽管其在声明中声称尊重国际汽联在赛事裁判方面的工作。
根据程序，车队若想国际汽联接受“重审权利”的请求，需要递交赛会干事在做出决定时没有掌握的新证据。国际汽联将在本周日上午9点30分、奥地利大奖赛举行之前举行听证会，决定是否接受迈凯伦的请求。
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