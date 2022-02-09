迈凯伦“绑定”诺里斯至2025年

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去年5月的摩纳哥大奖赛周末，迈凯伦宣布了与诺里斯的合作关系将延长。仅仅8个多月之后，双方又重新签订为期四年的新合同，从2022年开始，到2025年结束。有消息称，这份新合约价值5000万英镑。

迈凯伦与诺里斯之间的关系始于2017年。当时，17岁的英国人加入了迈凯伦的年轻车手项目，并且得到了比赛周末驾驶迈凯伦F1赛车出场的机会。2018赛季，诺里斯作为替补车手进一步融入车队，并在在2019年成为正式车手。

加上去年4次登上领奖台后，已经总共有5次领奖台完赛登记在诺里斯名下，并且他在去年的俄罗斯大奖赛获得F1生涯里第一个杆位。同时，2021赛季的年度第六，也是三年来他最高的个人年度排名。

"车队的核心是人，我喜欢这里的人，在迈凯伦有家的感觉，"对于新合约，诺里斯说表示。"我在这支车队中成长起来，我是我们所有人经历的这段旅程的一分子。”

"上赛季又是出色的一步，无论是我的职业生涯还是车队的表现，我看到并感受到所有的工作、投资和承诺，为了使车队在未来有能力冲击胜利和冠军。这一切让我对未来充满信心，所以延长我们未来几年的合作关系是一个自然的决定。”

迈凯伦领队安德雷亚斯·塞德尔认为诺里斯能长期效力车队，有助于巩固车队重返F1顶级车队行列并且冲多世界冠军的基石。

"有机会延长我们与兰多的关系，不仅反映了我们的承诺，还有我们对他才能的信念和信心，“德国人说道。”这也是兰多对我们这个团队、我们争夺世界冠军之旅的信任和承诺的一个强烈信号。”

"过去四年里，兰多作为F1车手的成长给人留下深刻印象，他是车队的发展势头和成绩轨迹的重要组成部分。我们仍然在为跻身前线而努力。兰多是我们计划中的关键一环。因此，在我们朝着世界冠军这一最终的共同目标迈进时，留住他，加上丹尼尔（里卡多）和我们的高级领导层，将为我们带来了稳定性和连贯性。"

迈凯伦定于英国时间2月11日晚间发布新赛车MCL36。