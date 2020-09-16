Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
匈牙利大奖赛
17 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
英国大奖赛
31 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
70周年大奖赛
07 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
西班牙大奖赛
14 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
比利时大奖赛
28 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
意大利大奖赛
04 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
托斯卡纳大奖赛
11 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
巴林大奖赛
27 11月
Next event in
71 days
See full schedule
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

布朗：迈凯伦签下里卡多是依靠“兑现一系列口头承诺”

shares
comments
布朗：迈凯伦签下里卡多是依靠“兑现一系列口头承诺”
By:

迈凯伦老板扎克·布朗表示，他通过“兑现一系列之前曾许下的口头承诺”，才成功争取到了丹尼尔·里卡多在2021年加盟车队。

作为塞巴斯蒂安·维特尔即将离开法拉利引发的车手连锁转会之一，里卡多在今年5月与迈凯伦签订了合约。

但这事实上已经是英国车队第二次试图签下澳大利亚人。布朗毫不避讳地表示，此前自己便曾争取过让里卡多在2019赛季顶替退役的费尔南多·阿隆索。但当时，鉴于雷诺在2018年的车队积分榜上领先迈凯伦两个位置，里卡多拒绝了布朗的橄榄枝，而是选择与法国车队签订了一份两年的合同。

不过布朗透露，由于当时车队的成绩确实差强人意，里卡多选择其他车队也无可厚非。然而，美国人认为这也帮助他第二次幸运地与澳大利亚人达成了合作，而且迈凯伦的成绩提升也向里卡多证明了布朗在2018年做出的承诺并非“空谈”。

“几年前，我们刚刚结束了一个可怕的赛季，迈凯伦车队经历了历史上最糟糕的赛季之一，”布朗在作客澳大利亚大奖赛制作的“Fast Lane”播客节目时表示。“当时我所能做的就是向丹尼尔做出口头承诺，或者告诉他我的意图。”

“但当时我只是说，我要找一个优秀的领队，我要找一个厉害的技术总监，我们要得到我们需要的资源，我们要投资资本支出……有很多承诺。

“我想可以理解的是，他说：‘这听起来不错，但你们刚刚结束了迈凯伦历史上最糟糕的一个赛季’。最终由于这些原因，他并没有选择我们。

“现在，与其说‘我要找一个优秀的领队’，我可以说‘我找到了安德雷亚斯·塞德尔’。他在车队中发挥了巨大的作用。至于‘我要找一个厉害的技术总监’，詹姆斯·基就是其中之一。我认为仅仅过了一年，他就能看到我兑现了承诺，并且也见识到了成果。”

6月时，里卡多曾表示，“一个性决定因素”促使他决定离开雷诺加盟迈凯伦。虽然布朗对此并不确定，但他认为聘请前保时捷技术专家塞德尔，对于成功签约里卡多起到了重要的作用。

 “他是安德雷亚斯的超级粉丝，我认为这在他的决策过程中起到了很大的作用，”美国人表示。“他说：‘安德雷亚斯是个怪物’。我认为他的意思是褒义的。我想这就是他这次做出这个决定的根本原因。”

翻译/小飞侠

Related video

莱科宁相信穆杰罗完赛结果本应“更好”

Previous article

莱科宁相信穆杰罗完赛结果本应“更好”
Load comments

About this article

Series Formula 1
车手 丹尼尔 里卡多 Shop Now
车队 迈凯伦车队 Shop Now
Author Andrew van Leeuwen

Trending Today

霍肯伯格自嘲错过正赛与疯狂回归相契合
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

霍肯伯格自嘲错过正赛与疯狂回归相契合

里卡多：留在红牛或因心里落差而失去斗志
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

里卡多：留在红牛或因心里落差而失去斗志

布朗：迈凯伦签下里卡多是依靠“兑现一系列口头承诺”
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

布朗：迈凯伦签下里卡多是依靠“兑现一系列口头承诺”

佩雷兹确认将离开Racing Point，为维特尔让路
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

佩雷兹确认将离开Racing Point，为维特尔让路

谁导致了穆杰罗连环大撞车
Formula 1 Formula 1 / 分析

谁导致了穆杰罗连环大撞车

Latest news

布朗：迈凯伦签下里卡多是依靠“兑现一系列口头承诺”
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

布朗：迈凯伦签下里卡多是依靠“兑现一系列口头承诺”

莱科宁相信穆杰罗完赛结果本应“更好”
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

莱科宁相信穆杰罗完赛结果本应“更好”

雷诺为阿隆索争取参加阿布扎比测试的机会
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

雷诺为阿隆索争取参加阿布扎比测试的机会

沃尔夫：梅赛德斯F1车队被收购传闻纯粹“东拼西凑”
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

沃尔夫：梅赛德斯F1车队被收购传闻纯粹“东拼西凑”

Trending

1
Formula 1

霍肯伯格自嘲错过正赛与疯狂回归相契合

2
Formula 1

里卡多：留在红牛或因心里落差而失去斗志

3
Formula 1

布朗：迈凯伦签下里卡多是依靠“兑现一系列口头承诺”

24m
4
Formula 1

佩雷兹确认将离开Racing Point，为维特尔让路

5
Formula 1

谁导致了穆杰罗连环大撞车

Latest news

布朗：迈凯伦签下里卡多是依靠“兑现一系列口头承诺”
Formula 1

布朗：迈凯伦签下里卡多是依靠“兑现一系列口头承诺”

莱科宁相信穆杰罗完赛结果本应“更好”
Formula 1

莱科宁相信穆杰罗完赛结果本应“更好”

雷诺为阿隆索争取参加阿布扎比测试的机会
Formula 1

雷诺为阿隆索争取参加阿布扎比测试的机会

沃尔夫：梅赛德斯F1车队被收购传闻纯粹“东拼西凑”
Formula 1

沃尔夫：梅赛德斯F1车队被收购传闻纯粹“东拼西凑”

霍纳：为人“太好”是阿尔本的劣势
Formula 1

霍纳：为人“太好”是阿尔本的劣势

Latest videos

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光 03:54
Formula 1

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光

F1引擎模式解释 04:44
Formula 1

F1引擎模式解释

《大奖赛大纪事》：意大利大奖赛伟大时刻 08:37
Formula 1

《大奖赛大纪事》：意大利大奖赛伟大时刻

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报 08:09
Formula 1

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报

《大奖赛大纪事》 ：2020比利时大奖赛精彩图集 02:52
Formula 1

《大奖赛大纪事》 ：2020比利时大奖赛精彩图集

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权