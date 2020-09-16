作为塞巴斯蒂安·维特尔即将离开法拉利引发的车手连锁转会之一，里卡多在今年5月与迈凯伦签订了合约。

但这事实上已经是英国车队第二次试图签下澳大利亚人。布朗毫不避讳地表示，此前自己便曾争取过让里卡多在2019赛季顶替退役的费尔南多·阿隆索。但当时，鉴于雷诺在2018年的车队积分榜上领先迈凯伦两个位置，里卡多拒绝了布朗的橄榄枝，而是选择与法国车队签订了一份两年的合同。

不过布朗透露，由于当时车队的成绩确实差强人意，里卡多选择其他车队也无可厚非。然而，美国人认为这也帮助他第二次幸运地与澳大利亚人达成了合作，而且迈凯伦的成绩提升也向里卡多证明了布朗在2018年做出的承诺并非“空谈”。

“几年前，我们刚刚结束了一个可怕的赛季，迈凯伦车队经历了历史上最糟糕的赛季之一，”布朗在作客澳大利亚大奖赛制作的“Fast Lane”播客节目时表示。“当时我所能做的就是向丹尼尔做出口头承诺，或者告诉他我的意图。”

“但当时我只是说，我要找一个优秀的领队，我要找一个厉害的技术总监，我们要得到我们需要的资源，我们要投资资本支出……有很多承诺。

“我想可以理解的是，他说：‘这听起来不错，但你们刚刚结束了迈凯伦历史上最糟糕的一个赛季’。最终由于这些原因，他并没有选择我们。

“现在，与其说‘我要找一个优秀的领队’，我可以说‘我找到了安德雷亚斯·塞德尔’。他在车队中发挥了巨大的作用。至于‘我要找一个厉害的技术总监’，詹姆斯·基就是其中之一。我认为仅仅过了一年，他就能看到我兑现了承诺，并且也见识到了成果。”

6月时，里卡多曾表示，“一个性决定因素”促使他决定离开雷诺加盟迈凯伦。虽然布朗对此并不确定，但他认为聘请前保时捷技术专家塞德尔，对于成功签约里卡多起到了重要的作用。

“他是安德雷亚斯的超级粉丝，我认为这在他的决策过程中起到了很大的作用，”美国人表示。“他说：‘安德雷亚斯是个怪物’。我认为他的意思是褒义的。我想这就是他这次做出这个决定的根本原因。”

翻译/小飞侠

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