迈凯伦确诊成员恢复良好

上周四晚上，迈凯伦在一名车队成员确诊感染新冠病毒肺炎之后，立即决定退出原定于在澳大利亚墨尔本举行的2020赛季揭幕战。而整个比赛周末，最终被取消。

昨天晚间，迈凯伦发布了声明对情况进行了通报。根据布朗表示，那位受感染的成员“恢复良好，症状已经消失”，而其他接受隔离的成员“精神状态良好”。

布朗在声明中透露，在得知车队成员进行隔离并接受病毒检查后，他就与领队安德雷亚斯·塞德尔进行了协商，而退出比赛的决定对他来说既难又不难，不过得到了董事会和股东们的支持。

“我们一直与在英国后方的团队一起做情景规划，所以我们知道针对不同结果，我们有什么选择，”布朗表示，“安德雷亚斯和我之前就达成共识。如果我们车房里有确诊病例，那么只有一个选择“。

“作为一名赛车手，这是我需要做的最艰难的决定，但是作为CEO，就是最容易的。我们的人员是第一位的，安德雷亚斯对此也有强烈同感。”

部分管理人员志愿留守墨尔本

当墨尔本的周末最终取消之后，这名迈凯伦的成员在墨尔本接受隔离并接受治疗，而与他亲密接触过的14名车队同事，也在墨尔本的酒店里进行自我隔离，其他员工则返回英国。

不过，迈凯伦领队塞德尔多留了几天，帮助处理了后倾保障方面的工作后才返回欧洲。而今年升为竞赛主管的安德雷亚·斯戴拉则与部分同事留下了，继续提供援助。

德国人表示：“特别感谢我们的竞赛总监安德雷亚·斯黛拉和他的伙计们，他们志愿在接下来的14天里留在澳大利亚，支持我们正在隔离的同事们。”

“当我谈论我们车队成员的时候，我也想感谢我们两名优秀的车手，卡洛斯和兰多，他们明显很关切他们的队友。我们不得不让他们原来车队其余人员，即便他俩都很好，但是他们保持密切的沟通。”

同时，塞德尔代表迈凯伦感谢了在撤场过程中提供帮助的其他车队。

“我们也非常感谢围场里的车队同僚，他们在上周五立即帮助我们拆卸车房、打包物资，因为在少了14名核心人员之后，这对我们显然是一个挑战。这是我们都提倡的F1和竞赛精神。”

迈凯伦的出差团队将在两周时间里，不会回到沃金基地工作。2020赛季进入暂停状态而且至少在五月底之前都不会重新启动。布朗透露他眼下的工作是与F1、国际汽联以及其他车队共同努力，重新制订2020年赛历。

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