迈凯伦确信2026年后继续使用梅赛德斯引擎是“很简单的”决定

2021赛季迈凯伦经历了分别与本田、雷诺不成功的合作后，重新使用梅赛德斯制造的动力单元。原合同将一直持续到2025赛季结束。本赛季收官战阿布扎比大奖赛之前，迈凯伦宣布已经与梅赛德斯方面延长了五年合约。

上世纪结束前，迈凯伦曾与梅赛德斯合作，拥有了厂商车队的待遇，米卡·哈基宁在1998和1999年连续两年赢得世界冠军时使用“银箭”提供动力的赛车，随后一直合作到2014年。而在再次加入梅赛德斯阵营之后，迈凯伦在2021年意大利大奖赛上，由丹尼尔·里卡多在蒙扎取得了阔别近十年的胜利，并且包揽前二名。

对于延续与梅赛德斯的合作，迈凯伦车队CEO扎克·布朗表示：“梅赛德斯-奔驰一直是迈凯伦F1车队出色且可靠的合作伙伴。续约显示了我们的股东和整个车队，对梅赛德斯-奔驰动力系统以及我们与梅赛德斯-奔驰一起迈向新规则时代的方向充满信心。”

迈凯伦领队安德雷亚斯·斯戴拉认为，与梅赛德斯合作的延续能够确保车队稳定的发展。

“这很简单，因为我们对正在进行的合作非常满意，”他说道。“我必须说，他们对车队今年的进步起到了至关重要的作用。但最重要的是，从技术角度和运营标准方面来说，我们得到了一定的保证。当我们考虑2026赛季的利害关系时，我们看到的情况相当稳固，这让我们的决定变得非常简单。”

本赛季初，沃金团队对技术高层结构做出人员调整，在詹姆斯·基离开之后，整个技术部门事务由多位资深技术管理人员分别负责，而今年冬天还将有从其他车队招募的重要成员履职。这支英国车队目标在2026年新规则实施后成为世界冠军的争夺者，为此还修缮沃金的风洞。

当被问及与梅赛德斯的续约，是否完成了面向2026年的架构调整工作的最后一环时，斯戴拉表示：“我不会说这很容易。这是你必须具备的要素之一。这是必要条件，但不是充分条件。为了争夺冠军，底盘方面还有很多工作要做。我认为在未来几年里，我们在动力单元方面都会有竞争力，这也是我们做出这个决定的原因，但在底盘方面还有很多工作要做。”

"即使是今年，我们所取得的成绩也是很重要的，但我们的赛车还不适合几场比赛。我们可以看到，有些赛车进行了升级，我们的竞争力立刻就不如几场比赛前那么好了。这是一个竞争异常激烈的行业。”

本赛季中期，升级后的MCL60赛车脱胎换骨，从银石以来，已经取得九次领奖台完赛的成绩，包括从新加坡到奥斯汀由兰多·诺里斯连续四场拿到第二名，以及在铃鹿和卢塞尔的双领奖台成绩。就下半赛季的成绩来说，迈凯伦优于自己的供应商梅赛德斯。

尽管如此，梅赛德斯并不排斥为竞争对手提供动力单元。托托·沃尔夫认为这更加能够鞭笞自己的车队，而且对整个F1发展带来了良性作用。

“与强大的客户车队合作一直是我们赛车运动战略的基石，”奥地利人说。“这样做有很多好处：它提供了一个明确的竞争基准，加速了我们的技术学习，并加强了梅赛德斯-奔驰在 F1 方面的整体业务。”

“迈凯伦自2021年以来一直是激烈而公平的竞争对手，尤其本赛季后半段。迈凯伦的强劲表现凸显了透明、平等地向这项运动中所有客户车队供货的重要性，只有这样，我们才能实现十支车队有能力争夺领奖台的目标。”

2026年F1动力单元规则将进一步增加电能，但也将使用完全可持续发的燃油。鉴于近几年动力单元技术冻结，梅赛德斯在2022年就已经开始研发下一代动力单元的相关工作。