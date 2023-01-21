迈凯伦：皮亚斯特雷经验不足不会拖车队后退
迈凯伦车队领队安德雷亚·斯戴拉认为，在车队继续追逐前三名车队的道路上，奥斯卡·皮亚斯特雷的经验不足不会拖后腿。
新秀皮亚斯特雷在今年取代了丹尼尔·里卡多。他们有着鲜明的对比，截止至去年，里卡多已经参加了12个赛季并拥有八场大奖赛胜利的经验。
虽然皮亚斯特雷有很多东西要学，但斯戴拉相信车队可以仰仗兰多·诺里斯来打磨2023年的赛车。
“我认为重要的是要与兰多继续合作，他留下了参照，”斯戴拉说，“这是我们非常熟悉的参照，因为我们和兰多一起见证了他的进步。”
“从技术角度、驾驶角度、比赛技巧的角度来看，也都有进步。所以我想我们非常清楚这一点。它也将成为奥斯卡的参考标杆。不仅对于奥斯卡本人的表现来说是这样，对于理解赛车的性能也是如此。”
斯戴拉强调，在现代F1，车队严重依赖数据，尽管车手仍然在赛车研发过程中发挥着作用：“我们将拥有一辆新车，我们希望改进一些东西，车手在这方面当然很重要，尽管与其他一些运动不同，F1非常依赖数据，这意味着我们很幸运，因为有人专门处理数据。”
Oscar Piastri, McLaren MCL36
Photo by: Michael Potts / Motorsport Images
“我认为如果是摩托车，就更难理解骑手的角色是什么？摩托车的作用是什么？”
“但在F1中，你几乎可以通过数字产生非常好的想法，你有多少竞争力。有了车手，你就能做细微的调整，最后的那零点零几秒，所以我不会太害怕。”
“如果你给我好数据，我会接受的，即使我们没有从车手那里得到非常清晰的参数。”
斯戴拉明确表示，随着皮亚斯特雷获得更多的赛道里程，他作为一名车手有能力学习和成长。
“我们想和奥斯卡一起走的旅程也是一段独立的旅程。他当然很有才华。我们希望他使用他的参考、赛车的参考、甚至我们从丹尼尔那里了解到的参考等等。
“但我们非常确信他将有足够的天赋、历程和智慧来利用这些参考找到自己的路。”
翻译/Holiday
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