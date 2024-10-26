迈凯伦的诺里斯受罚复审申请遭国际汽联驳回
迈凯伦在国际汽联拒绝复审要求后，对其理由提出异议，但接受该最终决定
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Photo by: Red Bull Content Pool
迈凯伦针对兰多·诺里斯在奥斯汀受罚提出的复审，遭国际汽联赛会干事驳回。
迈凯伦原本在美国大奖赛结束后决定“翻篇”，但又在墨西哥城大奖赛的周四递交重审申请。
根据复审权程序，要想进入第二阶段，即赛会干事重新评估是否撤销对诺里斯的处罚，启动这一程序的车队必须证明，他们能够提出 “重要的”“相关的”“新的”和“在做出决定时无法获得的”新证据。
迈凯伦认为国际汽联发出的相关裁决文件——69号文件——存在表述错误——而且判决本身错误，因此以这份文件作为“重要的、相关的、迈凯伦在赛会干事做出处罚诺里斯的决定时无法获得的新要素”提出复审请求。
当前领跑制造商积分榜的英国车队辩解称，诺里斯在奥斯汀比赛尾声阶段12号弯的争夺中已经超越了马克斯·维斯塔潘，所以当两辆赛车在弯心较量时，角色已经互换，诺里斯已经是防守方，而红牛车手才是进攻方。
领队安德雷亚·斯戴拉、赛车总监兰迪·辛代表迈凯伦参加了视频听证会，红牛一方的代表包括竞技总监乔纳森·维特利，而国际汽联方面除了奥斯汀的干事小组之外，还有单座赛车事务负责人尼古拉斯·汤姆巴兹斯。而这场听证会持续了25分钟。
根据国际汽联在驳回请求的文件，迈凯伦声称的新要素来自69号文件本身，该裁决书写到：“4号赛车在外侧超越1号赛车，但在弯心与4号赛车不平行”。
是一个重要且相关的新要素，因为“裁决文件中包含了一个不正确的声明，（因此）证明赛会干事犯了一个客观的、显著的、可证明的错误”。英国车队辩称这是一个错误，因为它有证据表明诺里斯已经完成对红牛赛车的超越，并且“在刹车区”领先维斯塔潘，因此裁决中的这一错误是“重要且相关的新要素”。
然而，当值赛会干事小组以新要素就是文件本身为依据，认定迈凯伦的申诉是站不住脚的。“复审申请是为了纠正裁决中的错误（事实或法规）。任何新要素都必须证明该错误。在本案中，书面决定（69号文件）是重要且相关的新要素，或决定中的错误是新要素，这一概念是站不住脚的，因此被驳回”。
对于国际汽联赛会干事拒绝接受复审要求的理由，迈凯伦无法认同并在声明中写道：“我们接受赛会干事驳回我们要求复审权请求的决定。我们不同意这样的解释，即让竞赛者意识到赛会干事做出的决定中存在客观、显著的和可证明的错误的一份国际汽联文件，不能依照第14.3条成为符合《国际竞赛准则》所有四项标准的可受理‘要素’。
“我们要感谢国际汽联和赛会干事及时审理此案。我们将继续与国际汽联紧密合作，进一步了解车队如何建设性地质疑导致比赛结果错误的决定。”
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