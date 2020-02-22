迈凯伦满意“最佳”季前测试开局

虽然在前三天总的时间榜上，MCL35的最快时间位列雷诺、Racing Point、AlphaTaru、阿尔法·罗密欧这些中游集团的竞争对手，但是车队主管塞德尔高度认可了新赛车的可靠性。

三天下来，卡洛斯·塞恩斯和兰多·诺里斯没有在赛道上出状况，累计完成了423圈，仅比中游集团里里程数最多的阿尔法·罗密欧少一圈。

“我们真的对目前为止的进展感到高兴，原因有很多，”塞德尔说，“首先，如果你看圈数和迄今我们展现出的可靠性，这是许多许多年来，迈凯伦最好的冬季测试开局。”

“这对整个车队是很好的回报和迹象。过去一个月里我们为迈出这一步所付出的劳动取得了成功。”

迈凯伦在2019赛季获得了制造商年度第四名。塞恩斯在年末的巴西大奖赛中获得第三名，是车队自2014年揭幕战澳大利亚大奖赛后第一次获得三甲名次。

塞德尔去年从保时捷运动部加盟了迈凯伦，今年是他带领这支英国车队的第二个赛季。对于时间榜上的排名，他不以为然，而是会坚决贯彻迈凯伦自己的测试计划。

“还让我高兴的是，我们已经完成了工作列表上的一些任务，”他继续说道，“没有这些可靠性问题，我们每天都能按照既定计划开展工作。我们专注于自己，不关心单圈时间等事情。我们也不断地有部件从工厂里运过来。”

“很高兴看到我们现在的势头。就像今天看到的，我们在早上试了新鼻翼。目前为止，赛车的表现与我们期待的一样。这样的关联性很好。所以我非常高兴。”

塞德尔透露，下周迈凯伦回到巴塞罗那之后，对测试一些新部件，并逐步把重心转向MCL35的性能，尽可能为墨尔本的赛季首战做好准备。

他补充道：“就性能而言，我认为目前还太早。我们对已经看到的情况感到高兴。正如我之前说的，赛车表现出了它应有的样子，所以在这方面没有问题。”

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

去年表现突出的诺里斯也将迎来自己的第二个F1赛季。第一轮测试中，他的个人时间并不引人注目，但是跑了186圈。

与去年的MCL34相比，他透露2020年的赛车虽然做了“很多”改变，但是大部分都符合预期。

“有很多不同的地方，但也有很多相当相似的地方，或者稍微进步或改变了，”这位英国年轻车手在第二个工作日接受采访时表示，“我不会透露不同之处具体是什么，但是有些地方感觉更好了。”

“有些地方我还没有适应过来。归根到底，我们改变和了解到的很多地方，与我们的预期对得上。但是这只是确保我们测试的东西与我们在模拟器上的结果联系起来。”

“相当多我们测试的东西都是我期待和我认为的样子，但还是有1-2处我们做的改变，因为一些原因，似乎没有太大的效果。这是我们需要在本周末和明天解决的。”