迈凯伦正式发布MCL38赛车
迈凯伦正式发布兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷将在2024赛季参加F1的新车MCL38。
今年一月中旬，迈凯伦已经抢险发布了以木瓜橙和黑色为主的新赛车涂装方案，并且恢复了传统的命名方式——MCL38。
本周三英国时间8点38分，英国车队以数字发布的形式正式为新赛车揭幕。新赛车以去年中期升级后的MCL60为基础，旨在向领奖台最高处发起冲击。
上赛季迈凯伦先抑后扬，在赛季初意识到赛车设计理念出错后，立即着手调整。最终，凭借改进后的MCL60赛车在中后期实现成绩上质的飞跃，英国车队在七场比赛里登上领奖台，包括从新加坡到奥斯汀的连续四场前三名完赛，特别是在铃鹿和卢塞尔的背靠背双领奖台完赛。
而且对技术团队的骨干结构做出人员变更。在新领队安德雷亚·斯戴拉领导的团队中，原技术总监詹姆斯·基离开后，重新启用了平行式的领导结构，包括罗伯·马歇尔（工程和性能技术总监）、大卫·桑切斯（赛车概念和性能技术总监）分别从红牛和法拉利加盟沃金，与皮特·普罗德罗莫（空气动力学技术总监）组成“三驾马车”。与此同时，沃金团队对风洞设施进行了升级。MCL38成为自那以来的第一款新赛车。
从成绩上来说，诺里斯在2023年度过了迄今为止个人最成功的赛季，在六次领奖台完赛中五次获得第二名。英国人已经在今年年初与车队续签了多年合约，将与迈凯伦一起走入2026年新规则时代。
另一位车手皮亚斯特雷去年新秀赛季的表现令人惊艳，两次以第三名完赛，同时还有一场冲刺赛胜利入账。事实上，迈凯伦在赛季中期就与他重新签约至2026赛季结束。
McLaren MCL38
Photo by: McLaren
Latest news
汉密尔顿合同中“禁止挖人”条款可以防止梅赛德斯流失关键人物
汉密尔顿合同中“禁止挖人”条款可以防止梅赛德斯流失关键人物 汉密尔顿合同中“禁止挖人”条款可以防止梅赛德斯流失关键人物
梅赛德斯为汉密尔顿最后一辆“银箭”W15揭幕
梅赛德斯为汉密尔顿最后一辆“银箭”W15揭幕 梅赛德斯为汉密尔顿最后一辆“银箭”W15揭幕
迈凯伦正式发布MCL38赛车
迈凯伦正式发布MCL38赛车 迈凯伦正式发布MCL38赛车
法拉利为新F1赛车SF-24揭幕
法拉利为新F1赛车SF-24揭幕 法拉利为新F1赛车SF-24揭幕
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.