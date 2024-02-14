迈凯伦正式发布MCL38赛车

今年一月中旬，迈凯伦已经抢险发布了以木瓜橙和黑色为主的新赛车涂装方案，并且恢复了传统的命名方式——MCL38。

本周三英国时间8点38分，英国车队以数字发布的形式正式为新赛车揭幕。新赛车以去年中期升级后的MCL60为基础，旨在向领奖台最高处发起冲击。

上赛季迈凯伦先抑后扬，在赛季初意识到赛车设计理念出错后，立即着手调整。最终，凭借改进后的MCL60赛车在中后期实现成绩上质的飞跃，英国车队在七场比赛里登上领奖台，包括从新加坡到奥斯汀的连续四场前三名完赛，特别是在铃鹿和卢塞尔的背靠背双领奖台完赛。

而且对技术团队的骨干结构做出人员变更。在新领队安德雷亚·斯戴拉领导的团队中，原技术总监詹姆斯·基离开后，重新启用了平行式的领导结构，包括罗伯·马歇尔（工程和性能技术总监）、大卫·桑切斯（赛车概念和性能技术总监）分别从红牛和法拉利加盟沃金，与皮特·普罗德罗莫（空气动力学技术总监）组成“三驾马车”。与此同时，沃金团队对风洞设施进行了升级。MCL38成为自那以来的第一款新赛车。

从成绩上来说，诺里斯在2023年度过了迄今为止个人最成功的赛季，在六次领奖台完赛中五次获得第二名。英国人已经在今年年初与车队续签了多年合约，将与迈凯伦一起走入2026年新规则时代。

另一位车手皮亚斯特雷去年新秀赛季的表现令人惊艳，两次以第三名完赛，同时还有一场冲刺赛胜利入账。事实上，迈凯伦在赛季中期就与他重新签约至2026赛季结束。