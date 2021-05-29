迈凯伦暂时没计划再次使用海湾石油F1涂装

英国车队在备战摩纳哥大奖赛前期宣布，车队将在整个周末使用一款由海湾石油标志性的粉蓝色和橙色组成的特别涂装，并采用复古的设计。

迈凯伦车手丹尼尔·里卡多和兰多·诺里斯也在摩纳哥周末穿上了特别版的赛车服和头盔，以庆祝海湾石油作为迈凯伦的合作伙伴参与赛车运动的悠久历史。

事实证明，这款设计在车迷中大受欢迎。不仅迈凯伦以此为设计的一系列周边产品迅速售罄，同时许多车迷还呼吁车队在未来更频繁地使用这款涂装。但对此塞德尔表示，目前车队使用这款涂装的计划仍是“一次性”的。

“在涂装方面，目前我唯一想说的是，它仍然是一次性的，”塞德尔表示。“这是为这里的标志性比赛而设计的，目的是为了庆祝我们与海湾石油的历史合作关系，最早可以追溯到60年代与布鲁斯·迈凯伦。”

“这就是海湾石油和我们之间的这个项目背后的想法。这就是我目前对未来的计划所能透露的。”

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Erik Junius

虽然迈凯伦在单场比赛使用一次性涂装的做法在F1中并非常态，但它也正成为一种趋势，受到越来越多F1车队的青睐。

去年法拉利也在穆杰罗庆祝第1000场大奖赛时采用了复古的配色方案。梅赛德斯则是于2019年在霍根海姆举行了125周年纪念活动，以白色的特别涂装向其最初参与赛车运动的模样致敬。

然而法拉利和梅赛德斯在上述具有纪念意义的比赛周末，都表现得非常挣扎。而迈凯伦则凭借诺里斯的领奖台成绩，打破了“一次性涂装”无法取得佳绩的“魔咒”。

诺里斯对这款设计印象深刻，称其“相当的酷”。“它是独一无二的，”英国小将表示，“它的照片看起来也相当的震撼。因此，能成为海湾石油历史的一部分，并使它成为首款能够取得一些与众不同成绩的涂装之一着实是件很酷的事儿。”

翻译/小飞侠