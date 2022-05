迈凯伦低速弯的提高并不保证摩纳哥表现

迈凯伦是在巴塞罗那启用大升级来参加西班牙大奖赛的多支车队之一。这让车队在经历了起伏不断的赛季开局后,由兰多·诺里斯以第八名完赛后获得一些积分。

与此前几年出色的高速弯表现相比,迈凯伦相信现在其打造的赛车整体性能更加平衡,低速弯已经不再是他们的弱点。

对于摩纳哥紧凑的街道来说,低速弯抓地力显然是关键。梅赛德斯领队托托 · 沃尔夫表示,他 “对摩纳哥的期待比其他任何赛道都要低”,因为梅赛德斯上周末在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道最后一个计时段的速度落后很多。

但是塞德尔表示,他不认为巴塞罗那弯弯曲曲的最后一个计时段对摩纳哥的表现带来有意义的参考,鉴于这条街道赛道着实与众不同。例如,尽管去年迈凯伦在低速弯里表现疲软,诺里斯还是在排位赛中获得第五,并最终以第三名登上了领奖台。

“摩纳哥是如此非常特殊的赛道,你总是很难预测自己在那里会表现如何,” 被Motorsport.com问及是否车队的低速弯表现进步让他对本周末感到乐观时,塞德尔说道。

“例如,甚至去年,我们的赛车在低速弯里比其他挣扎很多,但我们在排位赛中——我认为——为前四名而战,我们甚至拿到了领奖台。这条赛道就是如此特殊,因为赛车已经完全不同,可能更加难以预测事情会怎么样。”

Lando Norris, McLaren MCL35M, 3rd position, crosses the line to the cheers of his team on the pit wall

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images