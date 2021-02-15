迈凯伦新车MCL35M亮相

北京时间今天凌晨，迈凯伦在沃金基地通过视频直播的方式，由里卡多与诺里斯这对新搭档，掀开新车MCL35M的面纱。

新车延续了近些年迈凯伦的木瓜色主色调，而鼻翼、尾翼正面、侧箱、引擎盖顶部部分使用赞助商戴尔的蓝色。同时，虽然F1官方确认移除象征提倡在疫情艰难期共度难关的“彩虹”标识，但是MCL35M赛车上依旧保留了彩虹元素。

本赛季，拥有七场大奖赛胜利纪录的里卡多，替换了前往法拉利的卡洛斯·塞恩斯。根据安排，英国当地时间今天，迈凯伦就将在银石赛道利用拍摄日，对MCL35M赛车进行初步的检测。届时，里卡多将第一次驾驶迈凯伦赛车。

可以理解的是，当前正值二月而银石赛道的天气难以琢磨，迈凯伦可能预订了多个赛道日，尽管规则只允许车队每个赛季做两天的赛道拍摄，并且每一天仅限于100公里里程，并使用专用的倍耐力轮胎。

2020赛季迈凯伦取得了两个领奖台完赛成绩，并且自2012年之后，第一次获得制造商积分榜年度前三名。今年，英国车队时隔六年后重新投入梅赛德斯引擎阵营。

2021赛季规则在最大程度上冻结了赛车底盘的开发，沿用上赛季的主要部分，除了个别空气动力学规则微调涉及的领域。不过迈凯伦因为更换动力单元供应商，被国际汽联允许做必要的修改，以便安置新动力单元。

虽然为新引擎所做的调整工作已经足够耗费精力，但是迈凯伦技术总监詹姆斯·基表示，车队没有在空气动力学方面坐以待毙。

“我们做了空气动力学方面的探索，”在周一的迈凯伦车队新闻发布会上，基说道。“任何一套新规则通常会在其他方面带来新机会，所以赛车看起来会有一点不同。”

“这方面会有一些新点子。从规则角度出发，赛车的前端没有怎么改变，但是我们仍旧在这个领域进行研究，并且会在赛季里继续下去。我认为如果认为你只需要为规则修改做调整并继续，那么就天真了。每个人肯定都会做探索，所以我们要保证我们也是如此。”

因为梅赛德斯动力单元与雷诺动力单元的内部构造不同，特别是德国制造商的涡轮机和压缩机是分开的，英国车队花了很多精力来做调整，而且必须符合国际汽联特批的认证规则要求。

尽管对MCL35M的底盘“不做任何安装引擎时不需要做的修改”，基表示已经接近最好的方式。

英国人解释道：“进行我们需要的修改来完成认证的部分，让我们对底盘进行修改。因为是新引擎以及变速箱的能量储存方面的包装需要，所以是必须要修改的。这增加了一个额外的方面，可能与你可以完全自由地进行修改，是一点次最佳的方式。但是我认为没有太大妥协。”