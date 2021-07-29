迈凯伦支持将F1进站限制推迟至比利时大奖赛

6月底，国际汽联以安全为由发布了一项新的技术指令，通知并要求各车队放缓进站速度，并限制了自动程序的使用。

新规定原定于本周末的匈牙利大奖赛开始实施。但银石发布的最新规定确认，F1的立法者决定将其推迟到夏休后的比利时大奖赛执行。

迈凯伦向来是降低进站速度的拥护者。英国车队认为在事故发生前采取行动以提高安全性乃明智之举。塞德尔非常支持车队和国际汽联共同围绕延迟进站限制的决定展开良好和具有建设性的讨论，因为这将为一系列的措施调整提供更长的时间窗口。

“由于疫情的特殊情况，目前我们很难回到工厂，并与车组成员们共同针对进站最初的变化开展培训，”塞德尔表示，“所以我认为最终推迟是有意义的，可以利用更长的夏休时间给每支车队更多的时间来应对变化。”

除了延迟执行之外，相关技术指令也经过了一些调整，取消了一些最初规定的最少进站用时要求以及一些强制措施，例如每个轮胎工在安全安装好轮胎后都需要给出手动信号。

在本月早些时候的英国大奖赛中，迈凯伦的维修区团队在兰多·诺里斯进站时遭遇了麻烦。缓慢的进站导致英国车手在赛道上落到了瓦尔特利·博塔斯的后面。原本诺里斯对于领奖台胜券在握，但最终落到了芬兰人身后，仅收获第四。

“这是我们的硬件问题，与车组人员的表现无关。特别是在我们取得良好进展后的两个月里，他们完成了很出色的进站，”塞德尔解释道，“但这是一个硬件问题，一个十字螺纹的车轮螺母出了毛病。这是我们很久没碰到过的问题了，所以我们需要准确地分析那个地方发生了什么。”

“但我很感谢车队成员们在过去几年里一同开展的所有训练以及对硬件所做的改进。这意味着这只是一次延迟的进站，而不是像我们过去看到的那样灾难性的进站。当然，我们不希望那样的事发生。但如果它发生了，至少它是安全的，并且我们还能继续比赛。”

翻译/小飞侠