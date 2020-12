迈凯伦：提前启用2021年升级是车队进步的关键

迈凯伦在2020赛季里两次登上领奖台,并且多场比赛排名位居中上游前茅,最终击败了劲敌Racing Point和雷诺,自2012年后第一次取得第三的年度排名。

尽管大部分时间MCL35不是赛道上第三快的赛车,但是迈凯伦领队塞德尔相信在技术总监詹姆斯·基的带领下,整个赛季中的研发进展良好,达到了车队内部的目标。

相当关键的是,由于迈凯伦会在明年改用梅赛德斯的动力单元,意味着冬歇期的赛车研发配额只能用于使引擎与底盘兼容,因此空气动力学放面的升级只能在2020赛季中提前使用。

“由于冬天的(研发)限制,我们因为(更换)引擎而没有额度,我们显然不得不全力提前完成我们原本可能在冬天做的升级,”德国人表示。

“这给后方的研发伙计和生产团队带来紧张的压力。我对提前完成了冬天要做的步伐非常高兴,以及总体上我们在整个赛季里在性能方面的进步。这显示了在詹姆斯的带领下,研发过程进行得非常好,我们在后方CFD、风洞和赛道上所见到的有非常好的关联性。

“在研发方面,我不会说都是小升级。如果你看我们对鼻锥盒子的修改,那是赛车空气动力学概念的大改变。”

最为显著的是,迈凯伦在穆杰罗启用了类似于梅赛德斯结构的鼻锥盒子。在经过比赛周末的测试和实战检验之后,车队确定保留这款升级并且为2021年使用。

基坦言提前引入升级并非最理想的情况,MCL35在赛道上的性能也出现起伏,但是让车队得以确认赛车的弱点,为2021年继续进步打下基础。

“我们在整个赛季里都启用研发,也许不像有些车队那么快,但是我们花时间来研究这些升级和它们对赛车的影响,”英国人解释道。“大多数都提升了性能,而且在启用之后就保留在赛车上。”

“有些部件我们想要进行更久的开发——相比如果我们明年再启用它们,它们还少许有些不成熟,就以新的鼻锥为例。赛季中期对赛车鼻锥的申报确认截止,意味着我们不得不赶在截止日期前提前启用2021年概念,因为我们不想继续使用2020年的概念。

“今年的中游集团战斗激烈得难以置信,根据赛道、轮胎和天气条件以及当然赛车的研发而起起伏伏。0.1秒甚至0.05秒都能带来不同。我们成功鉴别到我们的竞争对手比我们强的地方并且证实了我们赛车的弱点。当然赛道和条件,特别是在赛季晚期,没让我们把优势发挥出来。

“我认为规则带来了足够的机会为2021年解决这些问题。显然,如果你是一张白纸的话,你可以做得更多,但是我们需要改进的地方与赛车的基本设计没有关系。”

