迈凯伦：法拉利反对降低“预算帽”理由“自相矛盾”

法拉利明确表示反对把F1计划中的成本上限降低到1.45亿美元以下的计划，而像迈凯伦这样的车队希望将其降低到1亿美元。

在周四出版的《卫报》上，意大利车队的领队马蒂亚·比诺托表示，其之所以反对这样的削减，因为不希望裁员或将其部署到其他赛事。他还建议，如果规模较小的车队难以坚持比赛，那么法拉利会很乐意提供客户赛车。

但是布朗对法拉利在这个问题上的立场不以为然，他认为如果不控制预算，F1的未来可能会面临风险。

针对比诺托发表的观点，布朗在接受包括Motorsport.com在内的部分媒体的电话采访时说：“如果F1遵循其老习惯，我们所有人都将面临F1未来的极端风险。”

“而且我认为，如果我们向前看并与时俱进，我们不仅可以度过当前的局面，而且最终我认为这项运动可以蓬勃发展，我们所有人会实现共赢。

“我全力支持一场健康的辩论。但我认为，我所看到的评论是站不住脚的。相互矛盾，也没有准确反映出我认为是现实的情况。”

布朗认为，如果把预算上限削减至1.25亿美元就会令F1失去其赛车运动巅峰身份的说法是没有道理的。并且，他对车队参赛不只是为了盈利的看法感到失望。

“不幸的是，如果有的话，没有多少车队能够盈利，”他说， “我不相信参加F1的人是为了带来利润：我认为他们在那里是在推动特许权价值。”

“每支车队进入F1都有不同的原因。其中很多是为其他业务创造价值，无论是饮料产业还是民用车产业。”

拒绝接受现实

布朗表示，比诺托建议 F1应该花时间来决定削减成本的措施，也让他无言以对。他说，在政府急于采取紧急措施挽救世界经济的时候，这种立场毫无意义。

“我几乎无话可说，”他说道， “我认为我们都认识到，我们正在经历现代世界所遇到的最大危机。”

“你看到国家被关闭。你看到行业停滞，而你不急于解决当前的问题，我认为这是一个严重的错误，是拒绝接受现实。”

“我认为你看到世界上几乎每位总统、总理或首席执行官都在忙于解决这一问题。”

布朗还认为接受客户车队的想法属于上世纪70年代的F1，而不适用于现在的这项运动。

“我相信上一次出现客户赛车是70年代。在F1领域里，关键就是要做制造商。所以我看不出这种潜在的解决方案如何与其他评论一致，即F1的DNA是制造商锦标赛和技术演化。这（客户赛车）听起来像是70年代的办法 。”

布朗说，其他大多数车队都支持他的车队提出的立场，即必须降低“预算帽”，并且他相信这项运动的管理者将代表大多数车队的意愿行事，而不是屈服于法拉利的立场。

“最终，这需要国际汽联和F1的支持，但如果有足够的车队达成一致和否决权（如果你想的话），我不相信他们可以阻止提出的建议。”

F1可以没有法拉利

虽然布朗表示如果意大利车队不喜欢这种改变，他不希望法拉利退出F1，但他认为这项运动的更大问题在于，如果“预算帽”没有降低，不会失去一些较小的车队。

“我不希望看到他们退出这项运动，”他说，“我讨厌看到任何人离开这项运动，所以这当然不是我们希望看到的事情。”

“不过，我认为18辆赛车也能让这项运动幸存下来。而且我认为还有其他动力单元制造商可以解决目前由法拉利提供动力的两支（客户）车队。”

“反过来，我认为如果我们将预算帽设置得太高，而最终导致那些把钱投入到F1的人离开，我认为F1无法靠赛道上14辆赛车参赛而幸存下来。

“我认为16辆赛车刚好在底线上，而18辆就可以。因此，我认为没有他们（法拉利），F1就可以生存。但是我真的更希望他们留在这项运动。我认为这项运动有他们比没有他们好很多。”

翻译/Vandy