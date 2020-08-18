迈凯伦成第一支签下新《协和协议》的车队

新的《协和协议》是自由传媒接管F1后最重大的任务，因为它将关系到2021至2025年这项运动商业运营的管理。

此前，自由传媒表示8月124日为最后的签约期限，但当时没有车队公开各自的进展。而本周二，迈凯伦成为第一支宣布已经签订协议的车队。

迈凯伦车队确认已经签署新《协和协议》。这项协议将对F1进行管理直至2025年，由此也重新显示迈凯伦致力于长期参加F1。

“通过新协议，F1在向可持续、牢固的未来发展的道路上又迈出了重要的一步，”迈凯伦车队CEO扎克·布朗表示。

“对于这项运动、其拥有者、车队以及最重要的车迷来说，这是正确的政策。一个更加公正的运动对每个人都更好：所有车队之间更加平衡的收益分配，更清晰和更简单的管理将避免既得利益，把这项运动置于第一位。

“从长远来看，这份协议将让F1制造商在集体上更加强大。这份新协议是对F1、国际汽联和所有车队在过去几个月里对未来的财务、技术和竞赛规则所做出巨大努力的补充并打下基石。

“每个人都必须为全局放弃私利，对下一代来说，它会成为更有竞争性、更令人激动和更繁荣的F1，从而为参赛车队和车迷确保一项健康的运动。”

布朗早在英国大奖赛前出席周五的新闻发布会时，明确表达了迈凯伦对签约准备就绪。同时，在场的法拉利领队马蒂亚·比诺托和和威廉姆斯代理领队克莱尔·威廉姆斯也表示对签约没有问题。

虽然那时梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示他所代表的德国企业还有异议，但上周末，奥地利人表示在与F1 CEO切斯·凯利进行沟通之后，梅赛德斯方面已经准备好继续长期投身F1。