迈凯伦愿意坐等奥迪有关F1的决定

这家总部位于沃金的车队被认为是2026年引擎新规引入后，大众集团旗下奥迪品牌如果要参加大奖赛将会选择的合作对象的有力竞争者。

迈凯伦已经和德国汽车制造商进行了试探性谈话，不过暗示接下来事情要向何方发展，就要看大众的了。显然大众正在考虑两种进入F1的选择：一种是让奥迪和迈凯伦合作，或者用保时捷品牌和红牛进行合作。在迈凯伦沃金工厂的一次媒体活动上，布朗顽皮地表示红牛选项看起来进展更快，而奥迪的态度尚不明朗。

“我听说他们将要用保时捷和红牛进行一些合作，”布朗说，“我想他们已经和发车区的一小部分人谈过了。正如你可以想象得到，我们会聊。“

”不过就短期和中期来说，我们对自己（和梅赛德斯的合作）很满意。所以，我们要做的只是坐着等：他们要进入这项运动吗？因为我觉得这事还不是板上钉钉的。如果他们想进来的话，这个周期我们有合同了。我们自然会评估一下自己，再看看这项运动里都有谁，然后在适当的时候决定将要在2026年怎么做。”

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

上个赛季，作为长期协议的一部分，迈凯伦改用了梅赛德斯引擎，而车队与这家德国汽车制造商的合作将持续到现行规则应用期结束。

很长时间以来，外界都在怀疑一支客户车队能不能赢下世界冠军，而布朗坚信存在这种可能。

“我觉得我们能用梅赛德斯引擎做到，”他说，“我知道很长时间以来大家都认为你不可能用客户引擎拿到世界冠军。我觉得你可以，而且我们非常确定我们的梅赛德斯动力单元和他们给自己车队使用的完全一样。我们没有看到任何迹象显示不是如此。“

”在总体设计理念上是存在一些小小的劣势，因为显然他们知道结构体系看起来是什么样的。所以作为一支客户车队是有这个缺点，不过不是来自动力单元本身，而是来自先了解（引擎设计）所获得的知识。”